El PP mete a mallorquines en barracones

El PP predica barracones cero para inmigrantes, aquí y en Ceuta. El Govern reserva este régimen chabolista para los alumnos mallorquines de la educación pública. Es el aula que merecen, y si quieren ser tratados como personas, que se paguen el colegio concertado que ya sufragan desde el barracón. Las 150 «aulas prefabricadas» atestiguan la nula importancia que se atribuye a la enseñanza, nadie podrá insinuar que PP/Vox han traicionado a sus patrocinadores educando a las masas.

El PP empotra a los mallorquines en barracones, y después improvisa la burda excusa de las obras de reforma de centros. Los hoteles también se rehabilitan, pero ni uno solo de los veinte millones de turistas de Balears duerme o come en barracones. Y eso que hay visitantes extranjeros que pagan menos que los alumnos maltratados, en concreto todos los de tres estrellas o inferiores.

Noticias relacionadas

Frustrada la patraña de las reformas, el PP que desea una población tan analfabeta como sus dirigentes debe apostar al comodín del ‘porco Governo’. El conseller del ramo no se sonrojó al declarar que la desastrosas notas en la Selectividad se debían a la legislación socialista, que por lo visto no afecta a las otras comunidades gobernadas por el PP. En el mismo ámbito, la exclusión de la UIB del ‘ranking de Shanghái’ también debió ser maquinada por Sánchez en su visita a Xi Jinping.