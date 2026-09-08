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El PP mete a mallorquines en barracones

Aulas prefabricadas instaladas en Alfafar.

Aulas prefabricadas instaladas en Alfafar. / REDACCIÓN

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Matías Vallés

Matías Vallés

El PP predica barracones cero para inmigrantes, aquí y en Ceuta. El Govern reserva este régimen chabolista para los alumnos mallorquines de la educación pública. Es el aula que merecen, y si quieren ser tratados como personas, que se paguen el colegio concertado que ya sufragan desde el barracón. Las 150 «aulas prefabricadas» atestiguan la nula importancia que se atribuye a la enseñanza, nadie podrá insinuar que PP/Vox han traicionado a sus patrocinadores educando a las masas.

El PP empotra a los mallorquines en barracones, y después improvisa la burda excusa de las obras de reforma de centros. Los hoteles también se rehabilitan, pero ni uno solo de los veinte millones de turistas de Balears duerme o come en barracones. Y eso que hay visitantes extranjeros que pagan menos que los alumnos maltratados, en concreto todos los de tres estrellas o inferiores.

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