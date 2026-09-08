El PP mete a mallorquines en barracones
El PP predica barracones cero para inmigrantes, aquí y en Ceuta. El Govern reserva este régimen chabolista para los alumnos mallorquines de la educación pública. Es el aula que merecen, y si quieren ser tratados como personas, que se paguen el colegio concertado que ya sufragan desde el barracón. Las 150 «aulas prefabricadas» atestiguan la nula importancia que se atribuye a la enseñanza, nadie podrá insinuar que PP/Vox han traicionado a sus patrocinadores educando a las masas.
El PP empotra a los mallorquines en barracones, y después improvisa la burda excusa de las obras de reforma de centros. Los hoteles también se rehabilitan, pero ni uno solo de los veinte millones de turistas de Balears duerme o come en barracones. Y eso que hay visitantes extranjeros que pagan menos que los alumnos maltratados, en concreto todos los de tres estrellas o inferiores.
Frustrada la patraña de las reformas, el PP que desea una población tan analfabeta como sus dirigentes debe apostar al comodín del ‘porco Governo’. El conseller del ramo no se sonrojó al declarar que la desastrosas notas en la Selectividad se debían a la legislación socialista, que por lo visto no afecta a las otras comunidades gobernadas por el PP. En el mismo ámbito, la exclusión de la UIB del ‘ranking de Shanghái’ también debió ser maquinada por Sánchez en su visita a Xi Jinping.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet pone fecha al esperado cambio de tiempo en Mallorca: lluvia, bajada de temperaturas y viento
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Infierno climático: Huir de Mallorca a mitad de vacaciones por el calor
- Superar un cáncer de colon y sobrevivir también al laberinto de la sanidad en Mallorca: 'Me he sentido sola e incomprendida
- Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Jaume García, el mallorquín que ha creado una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Te indicamos dónde aparcar con un solo click»
- Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca