Més per Mallorca propone desplegar el Estatut d'Autonomia y reclamar las competencias en inmigración para Baleares

La avalancha migratoria vivida en Ceuta ha vuelto a poner la inmigración en el dentro del debate político de Baleares. Mientras el PSIB se alinea con el discurso apaciguador del Gobierno central, el Partido Popular trata de capitalizar el descontento ciudadano y Vox se escandaliza por una imposible invasión del archipiélago, Més per Mallorca apuesta por desplegar el contenido del Estatut de Autonomia reclamando al Estado las competencias en materia migratoria. Según ha defendido el coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, "no se puede seguir gestionando un territorio desde una administración centralizada que desconoce las especificidades de un territorio insular con una fuerte presión demográfica".

Los ecosoberanistas llevarán al Parlament una Proposición No de Ley (PNL) en la que exigirán la aplicación del artículo 32.18 del Estatut, por el cual pueden transferirse las competencias en inmigración a la comunidad autónoma. Desde Més consideran que la gestión en materia migratoria desde Baleares permitiría a las distintas administraciones disponer de más herramientas para ordenar el mercado laboral, planificar los servicios públicos y garantizar los derechos de los ciudadanos.

La propuesta de Més parte de una idea central: desplazar el foco de las personas migradas hacia un sistema económico "que necesita mano de obra vulnerable y una burocracia que cronifica esta vulnerabilidad". Según ha explicado Apesteguia, "debemos transformar un modelo que llama a personas a hacer trabajos baratos o venir a vivir a un precio de lujo, con calas paradisíacas, pero sí crear un modelo de vida compartido". "Es un modelo económico perverso: explota a mucha gente para enriquecer a unos pocos", ha añadido.

El partido también señala que la administración no ha podido responder al crecimiento demográfico de Baleares, cuya población se ha incrementado un 200% en los últimos 60 años. Por ello, Més exige "más capacidad" para garantizar derechos, ordenar con más eficacia los recursos públicos y acabar con un sistema que aboca a los migrantes a la irregularidad administrativa. "La lentitud administrativa favorece situaciones de explotación laboral, economías sumergidas y precariedad, especialmente en sectores como la hostelería, la construcción o las curas", denuncian los ecosoberanistas.

Para acabar con los problemas burocráticos, la PNL también propone una getsión "más cercana" que permita agilizar trámites, reducir la irregularidad administrativa y proteger mejor tanto a las personas trabajadoras como a las empresas que cumplen con la legalidad.

En este sentido, buscan "abandonar una visión única del fenómeno migratorio como hacen la derecha y la ultraderecha". Según ha explicado Apesteguia, "cada realidad exige respuestas diferentes", y "tratarlas todas por igual es injusto y, sobre todo, ineficaz". Més considera que "no es lo mismo" gestionar la inmigración laboral vinculada a sectores productivos, que la internacional que viene a comprar propiedades para invertir o la que llega por vía marítima en patera, muchos de ellos refugiados de sus países.

La propuesta también incluye la creación de un modelo propio de acogida con servicios presentes en todas las islas, una red de ventanilla única para agilizar trámites, programas gratuitos de enseñanza del catalán y medidas concretas de protección para mujeres migradas.

El sistema nacional de inmigración "ha fracasado"

Més per Mallorca también ha condenado el "abandono y fracaso" de España en términos de inmigración y ha solicitado que las personas migrantes "puedan prever su forma de regularizar su situación". Según Apesteguia, el sistema español de inmigración "ha fracasado" porque "a España le ha ido bien tener a centenares de miles de personas explotadas". Por este motivo, ha abogado por asumir esta competencia y "prestar mejor" el servicio a los migrantes.

El ecosoberanista ha explicado que la inmigración implica también otros servicios sociales, como la sanidad, la educación o la vivienda, competencias que gestionan las comunidades autónomas, por lo que "es de lógica" que sea Baleares quien lleve a cabo los procesos de regularización. En este sentido, ha reclamado un servicio de inmigración o extranjería que funcione "dignamente" al considerar que el Gobierno central no está destinando los recursos suficientes.

El ecosoberanista ha cargado también contra la Unión Europea al afirmar que las políticas de inmigración "han fracasado". Según ha alegado, el primer mundo se basa en la explotación del tercer mundo.