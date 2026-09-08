El mar balear es el que más óxido nitroso emite a la atmósfera en el Mediterráneo, según un estudio

El mar balear es el que más óxido nitroso (N2O) emite a la atmósfera de todo el Mediterráneo, según un estudio de la Universitat de les Illes Baleares (UIB), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) para medir las concentraciones de gases de efecto invernadero.

El flujo más elevado de N2O registrado en todo el estudio se ha detectado en aguas de Baleares, en enero de 2024, coincidiendo con el fuerte viento invernal.

El estudio también destaca que, pese a la posible influencia de las actividades humanas en la bahía de Palma, los análisis previos no muestran diferencias significativas entre las tres estaciones ubicadas en las Islas --Palma, cap de ses Salines y Cabrera.

Este estudio se ha hecho en colaboración con otros centros de investigación de España, Marruecos, Líbano y Turquía para analizar las concentraciones de metano (CH4) y N2O en ocho estaciones del Mediterráneo, situadas en el mar de Alborán, el Balear y el de Levante.

El trabajo ha reforzado la colaboración científica entre las riberas oriental y occidental del Mediterráneo y ha mejorado el conocimiento de áreas donde había falta de observaciones.

Este estudio ha permitido, por primera vez, recopilar datos homogéneos y comparables de estos gases en zonas del Mediterráneo donde apenas había mediciones previas.

Los datos generados, que están disponibles en abierto, servirán de referencia para futuros estudios sobre el papel del Mediterráneo en el ciclo global de los gases de efecto invernadero y para mejorar los modelos climáticos que evalúan el impacto del cambio climático en esta región del planeta.

La investigadora del Imedea Iris E. Hendriks ha sostenido que "muchas de estas zonas nunca habían sido monitorizadas de manera sistemática" y solo con el trabajo conjunto y los mismos protocolos se ha podido llenar el vacío informativo al respecto.

Uno de los principales valores del proyecto es su dimensión colaborativa, ya que los distintos equipos han acordado protocolos comunes de muestreo, conservación y análisis de las muestras antes del inicio de la campaña.

Además, todas las medidas de N20 y CH4 se han llevado a cabo en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo para evitar desviaciones entre países. Este método ha permitido que los datos de las ocho estaciones sean directamente comparables entre sí.

Los datos del estudio

Entre 2023 y 2024, los investigadores recogieron muestras mensuales en las distintas estaciones. Al margen del N2O y CH4, se hicieron mediciones de variables como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila o nutrientes.

Los resultados han mostrado que todas las zonas estudiadas actúan como fuente natural de estos dos gases hacia la atmósfera.

En concreto, el N2O ha presentado un comportamiento uniforme en todo el Mediterráneo analizado, con concentraciones más elevadas durante los meses de invierno y una fuerte relación con la temperatura del agua.

En cambio, el CH4 ha mostrado una variabilidad mayor. Las emisiones más elevadas se han registrado en estaciones del Mediterráneo oriental, especialmente en el mar de levante, donde se han detectado episodios puntuales de emisiones elevadas que se atribuyen a posibles fuentes geológicas localizadas en el fondo marino.