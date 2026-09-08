Juaneda Miramar se convierte en el primer hospital universitario privado de Baleares

El Hospital Juaneda Miramar ha obtenido la acreditación como hospital universitario, convirtiéndose así en el primer centro hospitalario privado de Baleares que consigue este reconocimiento. El centro pasará a denominarse Hospital Universitario Juaneda Miramar y podrá formar oficialmente a futuros profesionales sanitarios.

La acreditación ha sido concedida mediante una resolución conjunta de las conselleries de Educación y Universidades y de Salud, publicada el pasado 5 de septiembre en el BOIB. El reconocimiento certifica que el hospital cumple los requisitos necesarios para desarrollar actividades de docencia e investigación vinculadas a enseñanzas universitarias oficiales de Ciencias de la Salud.

El principal cambio será la incorporación de estudiantes a la actividad del centro. Juaneda Miramar ofrecerá formación clínica a los alumnos de Medicina del Centro Universitario Beato Luis Belda de Palma, adscrito a la Universidad CEU San Pablo. El acuerdo alcanzado con la universidad contempla también la formación práctica de estudiantes de Enfermería y de otras titulaciones de Ciencias de la Salud desde el curso 2026-2027.

De esta forma, Juaneda se incorpora a la red de centros sanitarios de las islas que compaginan la actividad asistencial con la formación universitaria. Hasta ahora, ningún hospital privado de Baleares contaba con la acreditación universitaria, según ha informado el grupo sanitario.

Para conseguirla, según han explicado desde el hospital en una nota de prensa, se han evaluado aspectos como la cartera de servicios y la actividad asistencial del hospital, su estructura organizativa, la cualificación de los profesionales, la capacidad para formar estudiantes, la actividad investigadora y la disponibilidad de espacios específicos destinados a la docencia.

La acreditación permitirá que el hospital se integre en el campus clínico del recién creado Centro Universitario Beato Luis Belda. La incorporación de Juaneda Miramar amplía así los centros disponibles en Baleares para realizar la formación práctica de los futuros médicos y otros profesionales sanitarios vinculados a este proyecto universitario.

El CEO de Juaneda Hospitales, Rodrigo Martín Velayos, considera que el reconocimiento permitirá integrar de forma estable "la asistencia, la docencia y la investigación" dentro de la actividad del grupo. La compañía confía también en que la nueva condición universitaria facilite la incorporación de profesionales, refuerce la actividad investigadora y contribuya a la formación de nuevos sanitarios en las islas.

La acreditación supone, además, el primer paso de Juaneda Hospitales dentro de la formación universitaria reglada. A partir de ahora, la actividad habitual de Juaneda Miramar convivirá con la presencia de estudiantes de Ciencias de la Salud, que podrán completar en el centro parte de su formación clínica.