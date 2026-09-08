Ascienden a 112 las personas llegadas este martes en cinco pateras a Baleares

Un total de 112 personas de origen magrebí y subsahariano han sido rescatadas o interceptadas durante este martes tras llegar al sur de Mallorca, Cabrera y Formentera a bordo de cinco pateras.

La primera actuación se ha producido de madrugada, a las 3:24 horas, cuando han sido rescatadas 24 personas de origen subsahariano en un bote a una milla al sur de Cabrera, en Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Poco después, a las 4:40 horas, otras 21 personas de origen magrebí han sido interceptadas en Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.

Ya por la mañana, a las 8:29 horas, han sido localizadas otras 23 personas de origen magrebí tras arribar en una embarcación al faro de n'Ensiola, en Cabrera.

Poco después, a las 8:35 horas, se han producido otras dos actuaciones en Formentera, una de ellas en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola, donde han sido interceptadas 15 personas de origen magrebí tras arribar a la isla en una patera.

A esa misma hora han sido rescatadas otras 29 personas de origen subsahariano en una embarcación a dos millas al sureste de Formentera. En las diferentes actuaciones han participado efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y policías locales.

Además, este lunes por la tarde fueron interceptadas 14 personas de origen magrebí en la carretera PM-820 de Formentera, tras arribar en una patera, y por la noche fue interceptado otro grupo de 12 migrantes tras llegar a la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de ses Salines.

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Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 304 pateras con 5.299 inmigrantes.