Envejecer en Mallorca no tiene por qué significar estar solo: así es uno de los 150 clubes de mayores

Cuando Marga Maench abre a las ocho de la mañana la puerta del local, puede estar casi segura de que tres de sus clientes habituales ya estarán esperando para entrar. Els tres Joans —los tres Joans— forman un veterano trío: todos rondan entre finales de los 80 y principios de los 90 años, todos se llaman igual y todos acuden a diario al Club de Tercera Edad, el centro de mayores de la localidad, cuya cafetería gestiona Maench.

Grandes ventanales, cortinas claras, prácticas mesas de madera y sillas cómodas. También una barra sencilla y unos aseos sin grandes pretensiones. No es un lugar especialmente moderno, pero sí acogedor. Y para muchas personas mayores de Capdepera es casi como una segunda casa. Ca Nostra —«Nuestra casa»—: el nombre del club lo dice todo.

Simplemente pasar el rato

Para los tres Joans, desde luego. Casi siempre se sientan en la misma mesa junto a la ventana, con vistas privilegiadas al castillo. Casi siempre tardan poco en sacar una baraja. Y casi siempre se quedan hasta después de comer y no emprenden el camino de vuelta a casa hasta alrededor de las seis de la tarde. Despacio, sin prisas, a su ritmo.

Que durante todas esas horas apenas gasten en bebidas, más allá de los 7 euros del menú del mediodía, no supone ningún problema para la responsable de la cafetería. «Aquí todos los socios pueden quedarse el tiempo que quieran. Pueden simplemente pasar el rato; de eso se trata», explica.

Así ocurre en Capdepera y también en los cerca de 150 clubes de mayores que existen actualmente en Mallorca. Todos siguen un concepto similar que, con el apoyo de las instituciones públicas, trata de ofrecer espacios de encuentro por toda la isla a quienes afrontan la última etapa de su vida (véase más abajo).

«Esto no tiene nada que ver con los centros de día», recalca Pedro Llabata. A diferencia de estos servicios asistenciales, los clubes de tercera edad están pensados para personas que no necesitan cuidados, subraya el presidente de la asociación sin ánimo de lucro de Capdepera. Más bien al contrario: «Somos muy activos, en muchos sentidos».

La familia no lo es todo

Él mismo es un buen ejemplo: tiene 83 años, está casado, tiene tres hijos y seis nietos. Entre reuniones familiares y tareas de abuelo, lleva doce años ocupándose de que todo funcione correctamente en el club Ca Nostra. De forma voluntaria, por supuesto.

«La mayoría de nuestros socios tienen, como yo, familiares en el pueblo. Son pocos los que están solos. Pero, por muy bonita que sea la familia, también necesitas amigos y gente de tu edad a tu alrededor. Y aquí los encuentras».

El club de Capdepera cuenta con 450 socios, que pagan una cuota de 20 euros al año. «Es una cantidad simbólica», reconoce Llabata. A cambio, los socios no solo disfrutan de descuentos en comidas y bebidas en la cafetería de Marga Maench, sino que también pueden participar gratuitamente en las numerosas actividades que se organizan de forma periódica en una sala de la primera planta: baile, informática, manualidades, gimnasia y taichí.

«El Consell de Mallorca asume esos gastos», explica Llabata. El local, la electricidad y otros costes corren a cargo, como sucede en casi todos los clubes de tercera edad de Mallorca, del Ayuntamiento. También es el Consistorio quien adjudicó a Marga Maench la concesión de la cafetería mediante concurso público.

Los más jóvenes también son bienvenidos

Son las seis de la tarde y los tres Joans empiezan a marcharse poco a poco. En la mesa de al lado, otra partida de cartas sigue en pleno apogeo. Son hombres más jóvenes, al menos en comparación. «Ahora estamos jubilados, tenemos tiempo. ¿Por qué no vamos a reunirnos aquí?», comenta uno de ellos. Otros permanecen de pie a su lado, observando la partida.

Desde la planta de arriba baja el grupo del coro y algunos de sus integrantes se quedan también a tomar algo. Se escucha castellano, mallorquín y una mezcla de idiomas.

«También tenemos algunos socios alemanes y franceses. Aquí es bienvenido todo el mundo que se comporte. De una manera u otra siempre conseguimos entendernos», afirma Pedro Llabata con una sonrisa.

Marga Maench y Pedro Llabata ante el club de mayores de Capdepera / Sophie Mono

Cerca de la entrada hay un grupo de jóvenes sentados; esta vez, jóvenes de verdad. En una mesa exterior, una pareja con un niño pequeño espera su pedido. «Claro que pueden estar aquí. Es un local público. Lo único es que los no socios tienen otros precios». Aunque la diferencia es pequeña: un café con leche cuesta 1,70 euros para quienes no son socios, frente a los 1,50 euros que pagan los miembros.

No falta relevo generacional

«Antes, cuando yo era niño, no existían clubes como este», recuerda Pedro Llabata. «Entonces la gente se reunía mucho más en el pueblo que ahora. Se sentaban juntos a trenzar palma o simplemente a hablar. Todo el mundo conocía a todo el mundo, las puertas solo se cerraban por la noche y había un ambiente muy familiar y de confianza. Todo eso ya forma parte de la historia del pueblo».

Precisamente por eso, asegura, el club resulta tan importante para muchas personas. «Y desde luego no nos falta relevo. La mayoría de los nuevos socios tienen entre 55 y 60 años».

Una mujer mayor interrumpe la conversación. «Es una prima mía», explica Llabata. Le hace saber que lo necesitan arriba, por el último ensayo del coro. «Mañana celebramos una fiesta para los socios nacidos en 1938 y 1939 y sus familias, y yo también canto», se disculpa. El Ayuntamiento pone las empanadas. Es solo uno de los numerosos actos que se organizan en el club Ca Nostra.

Contexto: ¿qué hay detrás de los clubes de mayores?

Tras el final de la dictadura franquista, el Estado español reformó el sistema de bienestar. A comienzos de los años 80 empezaron a extenderse por todo el país asociaciones de mayores sin ánimo de lucro subvencionadas con fondos públicos.

«En Mallorca, la competencia corresponde al Consell de Mallorca, que concede a cada una de las alrededor de 150 asociaciones una media de 8.000 euros al año. A ello se suma el apoyo de los respectivos ayuntamientos», explica Joan Bibiloni, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca.

Bibiloni es el interlocutor de las asociaciones locales y las ayuda a cumplir los requisitos establecidos. Las cuotas de los socios deben situarse entre 15 y 25 euros, los miembros han de tener al menos 50 años y deben respetarse determinados estatutos, también para evitar una competencia desleal con los establecimientos de hostelería convencionales.

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«Casi todas las localidades de Mallorca cuentan con al menos un Club de Tercera Edad. Aquí nadie tiene por qué estar solo cuando se hace mayor», afirma Joan Bibiloni.