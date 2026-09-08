Los embalses que abastecen Palma están al 36,6 % de su capacidad
Cúber y Gorg Blau se encuentran en una situación algo peor que el conjunto de las reservas hídricas de Baleares,
EFE
Los embalses de la Serra de Tramuntana que abastecen Palma, Cúber y Gorg Blau, se encuentran al 36,5 % de su capacidad, que supone 8,16 puntos porcentuales más que el año pasado por estas fechas.
El embalse de Cúber se encuentra al 41,3 % de su capacidad, según la medición de este lunes, facilitada por el Ayuntamiento de Palma. Son 13,84 puntos porcentuales más que en fechas similares del año pasado.
En cuanto al Gorg Blau, está a un tercio de su capacidad, con un 33,7 %, que son 4,57 puntos porcentuales más que hace un año.
Estado de alerta
Los dos embalses que abastecen Palma presentan una situación algo peor que el conjunto de las reservas hídricas de Baleares, que terminaron agosto al 38 %, dos puntos porcentuales por debajo que un año antes.
De las diez unidades de demanda en las que está organizado el archipiélago en función de su situación hídrica, hay cuatro en estado de alerta: Artà, es Pla, Manacor-Felanitx y Migjorn.
Además están en prealerta las unidades de Menorca, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza; y únicamente Formentera está en situación de normalidad.
En el conjunto de Baleares, solo un 1,6 % del territorio se encuentra en situación de normalidad; el 60,8 % está en prealerta, y el 37,6 %, en alerta.
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