Educación culpa a la LOMLOE del desplome de Baleares en el informe PISA y confía en su nuevo currículum para revertir la situación

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha admitido este martes que los resultados de Baleares en el informe PISA 2025 son "malos" y ha defendido que el Govern ya ha puesto en marcha un cambio de modelo para corregir las carencias detectadas. "No podemos estar contentos ni sacar pecho", ha reconocido Vera. La caída que más preocupa al conseller es la de comprensión lectora, aunque también ha destacado el retroceso en matemáticas y, en menor medida, en ciencias.

La explicación de la Conselleria pone el foco en la implantación de la ley educativa estatal. Vera considera que la LOMLOE redujo el peso de materias fundamentales al disminuir las horas destinadas a matemáticas y lenguas y reprocha al anterior Govern que no utilizara el margen autonómico para compensarlo.

"La aplicación de la LOMLOE en Baleares es negativa para los alumnos", ha afirmado. El conseller considera que el currículo aprobado en 2022 no corrigió las carencias de la normativa estatal, sino que "hundió aún más los conocimientos".

Más horas de matemáticas y lenguas

Frente a este diagnóstico, la Conselleria defiende el nuevo currículo que entró en vigor en el curso 2025-2026. Las pruebas de PISA se realizaron cuando este modelo acababa de comenzar a aplicarse, por lo que Vera sostiene que sus efectos todavía no pueden apreciarse en esta edición.

El Govern ha aumentado las horas de matemáticas y ha reforzado las materias lingüísticas —catalán, castellano e inglés—, además de incrementar el peso de los conocimientos del medio natural y social y de las asignaturas instrumentales.

"Necesitamos volver a poner los conocimientos en el centro de la educación", ha defendido Vera, que confía en una mejora progresiva de los resultados en las próximas evaluaciones.

Alumnado extranjero

El conseller también ha puesto sobre la mesa las particularidades demográficas de las islas. Según la Conselleria, Baleares tiene alrededor de un 19% de alumnado extranjero, el porcentaje más elevado de España, y durante el pasado curso se incorporaron al sistema educativo más de 4.000 alumnos nuevos.

Vera considera que esta llegada constante supone una presión añadida, especialmente en la atención a la diversidad, y reclama una mayor implicación del Ministerio. "Tenemos que atender mucho más a esta realidad", ha defendido, al tiempo que asegura que el Govern está destinando recursos propios.

Adelantar la lectura

Vera ha planteado también una reflexión sobre el aprendizaje de la lectoescritura en las primeras etapas. Como docente, considera necesario adelantar el proceso de aprendizaje de la lectura en Infantil porque, según ha explicado, en algunos centros se llega a tercero o cuarto de Primaria todavía "igualando" los niveles del alumnado.

"No puede ser que en Primaria nos pasemos tres o cuatro cursos igualando al alumnado en lectura", ha señalado. Ante el retroceso de las tres competencias, el conseller considera que los resultados deben servir para abrir "una reflexión colectiva entre toda la comunidad educativa" y adoptar "medidas correctoras".