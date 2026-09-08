Dos doctoras crean en Baleares un programa para prevenir el desgaste profesional entre los médicos

El estrés continuado, el agotamiento o la fatiga que puede provocar trabajar diariamente con el sufrimiento de los pacientes también pasan factura a quienes están al otro lado de la consulta. Las doctoras Maria Antònia Andreu Suñer y Belén González Gragera han impulsado en Baleares un programa dirigido específicamente a prevenir el desgaste profesional de los médicos y proporcionarles herramientas para gestionar mejor las exigencias de su trabajo.

La iniciativa, denominada Escuela Cura Vita, comenzará el próximo mes de octubre y se prolongará hasta febrero de 2027. Durante cinco meses, los médicos que participen realizarán 80 horas de formación en las que se combinarán sesiones a distancia con encuentros presenciales y un seguimiento individual.

El proyecto lo ha dado a conocer esta mañana el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB), que lo apoya y cofinancia después de que haya sido reconocido con la Beca Marta Margarit de su Patronato Científico.

La idea parte de un problema que ha adquirido cada vez mayor protagonismo dentro de la profesión médica: el impacto que una elevada carga emocional y laboral puede acabar teniendo sobre la propia salud de los facultativos. Según los datos recogidos por las impulsoras del proyecto, entre el 40% y el 45% de los médicos españoles presentan síntomas de desgaste profesional, una situación que aseguran que se agravó después de la pandemia.

No se trata únicamente del conocido 'burnout'. El programa abordará también cuestiones como la fatiga por compasión y el trauma vicario, es decir, el desgaste emocional que puede aparecer después de una exposición continuada al dolor, el sufrimiento o las experiencias traumáticas de otras personas. Son situaciones especialmente presentes en profesiones sanitarias que mantienen un contacto constante con pacientes y familiares en momentos de gran vulnerabilidad. "Muchas veces los propios profesionales sanitarios carecen de espacios para detenerse, escucharse y cuidarse", explican Andreu y González sobre el origen del proyecto.

Cinco meses de formación y seguimiento

La primera edición combinará tres retiros presenciales y 16 sesiones 'online', además de acompañamiento individual. Cada participante elaborará también un plan personal de autocuidado y dispondrá de herramientas digitales de seguimiento mediante la plataforma IKI Health.

El contenido se dividirá en cinco áreas: autoconocimiento y autoconciencia, atención plena o mindfulness, compasión y autocompasión, prevención del trauma vicario y la fatiga por compasión y medicina del estilo de vida. El objetivo, según sus impulsoras, es trasladar estas materias a situaciones prácticas que permitan a los facultativos manejar el estrés, revisar sus hábitos y detectar situaciones de desgaste antes de que se agraven.

Además, el programa servirá para estudiar si este tipo de intervención tiene realmente efectos sobre el bienestar de los médicos. Los participantes serán evaluados antes de comenzar, al terminar la formación y nuevamente un año después mediante cuestionarios validados que analizarán aspectos como el bienestar psicológico, la atención plena, la compasión, la autoestima profesional y los hábitos de vida.

La Escuela Cura Vita contará, además de con sus dos impulsoras, con profesionales de diferentes disciplinas. Entre ellos estarán Begoña Mellado, oncóloga e investigadora del Hospital Clínic de Barcelona y directora del Máster de Mindfulness en Salud de la Universitat de Barcelona; el internista Robert Torres y el psicólogo clínico David González Prades, especializado en trauma y regulación emocional.

El planteamiento de fondo es introducir dentro de la propia formación médica una cuestión que tradicionalmente ha quedado en un segundo plano: cómo afecta el ejercicio de la profesión a la salud del propio sanitario. Las promotoras defienden que prevenir ese desgaste no solo repercute en el facultativo, sino también en su relación con los pacientes y en la calidad de la atención que presta.