El doctor Julio Velasco seguirá ligado a los trasplantes en Baleares como médico emérito

La jubilación del reconocido doctor Julio Velasco no supondrá su despedida de la sanidad pública balear ni, sobre todo, de los trasplantes. El que durante 37 años ha sido coordinador de trasplantes de Son Espases y uno de los principales artífices del desarrollo de este ámbito en Baleares ha sido nombrado médico emérito del IB-Salut, una figura que le permitirá seguir aportando su experiencia después de haberse jubilado a finales del pasado mes de julio, al cumplir los 70 años.

El Govern ha anunciado este mañana el nombramiento a través de una nota de prensa, después de que la consellera de Salut, Manuela García, y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, se lo hayan comunicado esta mañana. Su nueva etapa estará ligada al campo al que ha dedicado toda su carrera: asesorará en materia de donación y trasplantes, colaborará con la Coordinación Autonómica de Trasplantes y participará en la formación de profesionales y en la planificación de esta actividad en las islas.

Una imagen de archivo del doctor Julio Velasco en Son Espases. / Gabriel Martínez/HUSE

Velasco (Barcelona, 1956) se retiró el pasado mes de julio después de agotar las prórrogas que le habían permitido continuar en activo hasta los 70 años. Dejaba atrás más de cuatro décadas de carrera y una trayectoria especialmente vinculada a la UCI y a los trasplantes: además de haber sido jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases durante ocho años, asumió la coordinación de trasplantes en 1989, prácticamente al mismo tiempo que comenzaba a funcionar la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

La mantuvo durante 37 años. Esa continuidad hizo que llegara a convertirse en el coordinador de trasplantes en activo más veterano de España, una trayectoria que la propia ONT reconoció el pasado 23 de abril con un homenaje durante el XL Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes, celebrado precisamente en Palma pocos meses antes de su jubilación.

Durante todo ese tiempo, la donación de órganos en Baleares experimentó cambios que transformaron las posibilidades de tratamiento. Bajo su coordinación, Son Espases puso en marcha en 2016 el programa de donación en asistolia, que permite obtener órganos de donantes después del cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, y en 2021 comenzaron los trasplantes hepáticos en Mallorca. En 2023, además, el hospital alcanzó otro hito simbólico: superar los mil donantes.

Su papel durante estos años no se ha limitado a coordinar operativos. Una parte esencial del trabajo de los equipos de trasplantes se produce en uno de los momentos más difíciles para cualquier familia: cuando acaba de perder a un ser querido y debe plantearse la posibilidad de donar sus órganos. Velasco ha defendido durante su carrera esa dimensión humana de la donación y la importancia de que el sistema sea capaz de acompañar a las familias al mismo tiempo que organiza procesos médicos de enorme complejidad.

Ahora continuará vinculado a ese mismo sistema, aunque desde una posición diferente. El nombramiento como emérito tendrá una duración inicial de dos años, desde el pasado 1 de agosto hasta el 31 de julio de 2028, después de recibir el informe favorable de la Comisión de Eméritos del Servei de Salut.

Una figura reservada a trayectorias destacadas

La condición de médico emérito permite que determinados profesionales jubilados con una trayectoria especialmente relevante continúen colaborando con la sanidad pública en labores de asesoramiento, formación, investigación, consultoría y transferencia de conocimiento. El IB-Salut utiliza esta figura desde 2015 y, desde entonces, ha formalizado 17 nombramientos. Ahora mismo hay once profesionales que mantienen esta condición en vigor.

En el caso de Velasco, la comisión ha valorado especialmente su experiencia y su capacidad para transmitir el conocimiento acumulado durante más de tres décadas al frente de la coordinación hospitalaria de trasplantes. De esta forma, su jubilación cambia su relación laboral con el Servei de Salut, pero no pone fin a su vinculación con una actividad que ha acompañado prácticamente toda su vida profesional.