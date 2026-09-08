La cogestión aeroportuaria de Baleares esquiva el veto del Gobierno tras las presiones de Més, la intervención de Urtasun y el movimiento de Armengol

La Proposición de Ley de cogestión aeroportuaria de Baleares podrá continuar su recorrido en el Congreso después de quedar desactivado el veto planteado por el Gobierno de España. La iniciativa no será finalmente sometida a la votación prevista para este martes a las 17:30 horas en la Mesa del Congreso y podrá ser debatida y votada en las próximas semanas. El desenlace llega después de las gestiones realizadas por el diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, dentro del grupo parlamentario de Sumar y de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya retirado el asunto del orden del día de la Mesa.

Las dos partes reivindican movimientos que han desembocado en el desbloqueo de la iniciativa. Desde Més señalan que las gestiones de Vidal dentro de Sumar han llevado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), a intervenir ante el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para conseguir que el Ejecutivo reconsiderara su posición. Fuentes de Presidencia del Congreso, por su parte, señalan que ha sido Armengol quien ha retirado el veto del orden del día de la reunión de este martes y avanzan que el Gobierno de España procederá ahora a retirar formalmente el bloqueo.

De este modo, la Mesa ya no tendrá que pronunciarse esta tarde sobre si mantiene o levanta el veto y la Proposición de Ley de cogestión aeroportuaria podrá continuar su tramitación. La previsión es que la iniciativa pueda llegar al pleno del Congreso para ser debatida y votada en las próximas semanas.

La votación prevista para este martes colocaba además a los tres representantes socialistas de la Mesa, incluida la propia Armengol, ante una situación incómoda y complicada. Los dos miembros de Sumar en el órgano, la vicepresidenta tercera Esther Gil de Reboleño y el secretario primero Gerardo Pisarello, ya habían trasladado a Més per Mallorca su intención de votar para levantar el veto. A ellos se sumaban los cuatro representantes del PP, después de que los populares avanzaran este lunes que también se posicionarían contra el bloqueo.

La suma de PP y Sumar permitía, por tanto, levantar el veto incluso con el rechazo de los tres representantes del PSOE. La retirada del asunto del orden del día evita finalmente que se produzca esa votación y, con el Gobierno dispuesto a retirar formalmente su oposición, despeja el camino parlamentario de la iniciativa.

Las gestiones de Vidal en Sumar

Més per Mallorca atribuye el cambio de escenario a las gestiones realizadas durante los últimos días por Vicenç Vidal dentro del grupo parlamentario de Sumar. El diputado ecosoberanista había trasladado a sus compañeros su rechazo a los argumentos utilizados por el Gobierno para impedir el debate de la iniciativa y había conseguido que los dos representantes del grupo en la Mesa se comprometieran a votar para levantar el veto.

Según la versión trasladada desde el entorno de Més, estas gestiones han terminado llegando al ministro Urtasun, quien ha intervenido ante Bolaños para que el Ejecutivo reconsiderara el bloqueo. El movimiento ha coincidido, según fuentes autorizadas de la Presidencia del Congreso, con la decisión de Armengol de retirar el asunto del orden del día antes de la reunión de la Mesa.

"Hemos conseguido que el Gobierno retire el veto a la ley de cogestión. Una ley impulsada por Més per Mallorca y Més per Menorca que es trascendental para nuestro futuro y que queremos debatir en el Congreso de los Diputados porque queremos tener las llaves de nuestra casa. Hemos demostrado el peso que tenemos en el Estado español", ha celebrado Vidal tras conocerse la rectificación del Ejecutivo central.

El conflicto se abrió la semana pasada, cuando el Gobierno comunicó al Congreso su oposición a tramitar la ley de cogestión aprobada por el Parlament. El Ejecutivo se acogió al artículo 134.6 de la Constitución y argumentó que la iniciativa tendría un impacto sobre las cuentas públicas debido a la reducción de los ingresos de Aena que podría derivarse de su aplicación.

El Gobierno cifraba en unos 32,9 millones de euros la posible pérdida de ingresos aeronáuticos para el gestor aeroportuario y también advertía de las consecuencias que una mayor intervención de las instituciones de Baleares en las decisiones aeroportuarias podría tener sobre Aena y sus accionistas privados.

Més rechazó desde el primer momento estos argumentos y sostuvo que el Ejecutivo estaba utilizando consecuencias futuras e hipotéticas para impedir la tramitación de una iniciativa que no tendría impacto sobre los Presupuestos de 2026. La formación defendía además que la proposición no establece por sí misma una reducción del número de vuelos, sino que pretende dar a Govern, consells y ayuntamientos capacidad para participar junto al Estado en las principales decisiones sobre los aeropuertos.

"El Gobierno va al rescate de Armengol"

El PP ha celebrado esta mañana en el Parlament el cambio de posición después de haber avanzado este lunes que sus cuatro representantes en la Mesa votarían para levantar el veto. El portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, considera que al Gobierno central no le quedaba otra alternativa ante la mayoría que podían conformar PP y Sumar.

"No le quedaba más remedio que levantar este veto cuando sabían que, si no, en el Congreso, entre los diputados de Sumar y del PP, teníamos mayoría para levantarlo y habría dejado en evidencia a Armengol, que habría tenido que votar en contra", ha afirmado Sagreras. "El Gobierno va al rescate de Armengol", ha resumido el portavoz popular.