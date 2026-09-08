Un boleto sellado en Peguera gana 1,36 millones de euros en La Quiniela

Un boleto de La Quiniela validado en Peguera, en el municipio de Calvià, ha obtenido un premio de 1,3 millones de euros al ser el único acertante del pleno al 15 de la cuarta jornada de la temporada 2026-2027.

El boleto fue sellado en la Administración de Loterías número 2 de Peguera-Calvià, situada en el número 2 de la calle Savina, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Premio acumulado

El acertante ha conseguido el Pleno al 15 de la jornada disputada el pasado domingo, 6 de septiembre, y percibirá un total de 1.368.166 euros al acumular a su premio el correspondiente a la categoría de catorce aciertos.

El reparto de premios establece para el único acertante del pleno al 15 un premio de 1.126.075,47 euros, mientras que en la categoría de catorce aciertos se registraron dos boletos premiados, cada uno con 242.091 euros.

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Al corresponder uno de estos últimos al mismo boleto de Peguera, la suma eleva su premio por encima de los 1,36 millones.