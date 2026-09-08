Bernat Xavier Xamena realizará 17 ironman en 17 días para contribuir en la investigación del cáncer infantil: "Pone su corazón al servicio de los niños"

El deportista y músico mallorquín Bernat Xavier Xamena iniciará el próximo jueves uno de los retos más importantes de su carrera deportiva. Acompañado por la asociación ‘La estrella de na Marta’, realizará 17 Iron Man en todas y cada una de las comunidades autónomas durante 17 días.

Este desafío, llamado ‘Estrella 17’, busca recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer infantil. Xamena honrará la memoria de Marta, una niña de ocho años que falleció a causa de un tumor cerebral. La ruta iniciará el próximo jueves 10 de septiembre en Gran Canaria y finalizará el 26 en Algaida, la localidad a la que pertenecía la joven.

Desde el inicio, Xamena irá acompañado por un grupo de especialistas para su seguridad. El equipo estará formado por un médico, una enfermera de urgencias, un fisio y hasta un filmmaker para mostrar el día a día en redes sociales y cumplir con uno de los sueños de la infante, hacerse famosa.

El acto de presentación ha transcurrido este martes en el Consolat de Mar. Mari Polo, fundadora de la asociación ‘La estrella de na Marta’ y madre de la niña, ha compartido su agradecimiento a Xamena ante las decenas de personas y autoridades presentes: “Prácticamente, sin conocernos decidiste embarcarte en esta historia. Pondrás a disposición tu cuerpo, tu esfuerzo, tu tiempo, y sobre todo, tu corazón al servicio de Marta y de todos esos niños que necesitan que avance la investigación avance. Podrías haber elegido otro reto, pero has escogido llevar a Marta contigo. Cuídala, que ella cuidará de ti”.

Por otra parte, el deportista ha afirmado sentirse “muy feliz” ante la llegada de un día que “jamás pensó que llegaría”. “Es un placer ser parte de esto. Quiero hacer el reto y que tenga repercusión nacional, que llegue el mensaje de ‘la estrella de na Marta’ lo más lejos. Tengo que hacer 180 kilómetros en bicicleta, 42,2 corriendo y 3,8 kilómetros a nado cada día, habrá etapas más duras que otras y espero que el final de este gran proyecto sea una fiesta”, ha subrayado Xamena.