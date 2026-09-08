La 'app' EspaiSalut cambia su sistema de citas tras las quejas y permitirá gestionar la atención de menores y dependientes

EspaiSalut, la plataforma digital que el IB-Salut estrenó el pasado mes de marzo, empieza a cambiar algunos de los aspectos que más quejas han provocado entre sus usuarios en los primeros meses de funcionamiento. El IB-Salut ha remodelado el sistema para pedir cita en Atención Primaria y acaba de habilitar una de las funcionalidades más reclamadas: que una persona pueda gestionar desde su cuenta la asistencia sanitaria de sus hijos menores, familiares mayores o personas dependientes. También se incorporan las citas para revisiones pediátricas, analíticas y nuevos profesionales, así como la descarga telemática de justificantes de asistencia.

Estas modificaciones llegan después de varios meses de críticas al funcionamiento de la aplicación móvil. De hecho, desde el IB-Salut reconocen que las quejas han servido para detectar problemas y modificar la plataforma. El subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, Miguel Ángel Benito, explica que en estos meses se han centrado fundamentalmente en dos puntos débiles: el acceso a los servicios digitales y la gestión de las citas. El IB-Salut admite también la existencia de una brecha digital que todavía debe reducirse.

Uno de los cambios más relevantes afecta al funcionamiento de las citas. Hasta ahora, el usuario debía indicar el motivo de la consulta y el sistema determinaba con qué profesional debía ser atendido. Este mecanismo provocó quejas de pacientes que querían consultar con su médico pero eran derivados, por ejemplo, a Enfermería. El IB-Salut ha eliminado ese sistema y ahora será el propio paciente quien pueda seleccionar directamente al profesional sanitario.

Para hacerlo posible, el IB-Salut ha tenido que homogeneizar las agendas de Atención Primaria, ya que hasta ahora los criterios no eran iguales en todos los centros y podía ocurrir que una cita que no aparecía disponible por internet sí pudiera conseguirse presencialmente. La intención es que los criterios para ofrecer las citas sean ahora los mismos tanto por vía telemática como en el centro de salud. Además, las limitaciones de EspaiSalut estaban provocando una sobrecarga de InfoSalut, al trasladarse al teléfono gestiones que los ciudadanos no conseguían completar por internet.

Gestionar la salud de hijos y mayores

La otra gran novedad es el denominado "acceso autorizado". Un usuario podrá dar permiso a otra persona para que entre en su EspaiSalut y, en su nombre, consulte la historia clínica, descargue informes, gestione citas y utilice los servicios disponibles. También podrá solicitar autorización a otro adulto, que deberá aceptarla.

Para menores, personas tuteladas o dependientes se ha creado una vía específica de representación, que requiere acreditar documentalmente la relación. Desde que se habilitó a finales de agosto, y antes incluso de que el IB-Salut publicitara la herramienta, ya se han registrado 149 solicitudes de acceso autorizado: 13 para otorgar directamente acceso a otra persona, 32 solicitudes de autorización entre usuarios y 104 correspondientes a representaciones especiales.

Hasta ahora era posible pedir una cita para un hijo utilizando su CIP autonómico y fecha de nacimiento, pero no acceder de la misma manera al resto de su información sanitaria. El IB-Salut defiende que esa limitación responde a las exigencias de protección de datos: con esos dos datos básicos se permite solicitar una consulta, pero no mostrar información médica sensible. El nuevo sistema pretende resolver el problema mediante una autorización que permita acceder al conjunto de servicios sin rebajar las garantías de confidencialidad.

EspaiSalut ahora permite también pedir directamente las citas de las revisiones pediátricas de seguimiento infantil, desde el nacimiento hasta los 14 años. La plataforma distinguirá qué revisión corresponde y con qué profesional debe realizarse, incluyendo aquellas en las que deben intervenir conjuntamente Pediatría y Enfermería.

También se han incorporado las citas para extracciones de sangre, analíticas y entrega de muestras, aunque esta posibilidad está disponible por ahora únicamente en Mallorca. En Atención Primaria se amplía la posibilidad de pedir consulta directamente con la matrona y el trabajador social, y está previsto incorporar posteriormente al odontólogo y al farmacéutico de Atención Primaria.

Otra novedad es que se podrá descargar desde EspaiSalut el justificante de haber acudido a una consulta, tanto en Atención Primaria como en el hospital. Hasta ahora, este documento debía solicitarse presencialmente en el centro sanitario. La plataforma generará el justificante con validez legal una vez que conste que el paciente ha sido atendido.

Casi 250.000 descargas

Desde su lanzamiento en marzo hasta finales de agosto, la aplicación acumula 247.408 descargas, de las que 153.226 corresponden a Android y 94.182 a iOS. Desde IB-Salut aseguran que también ha introducido cambios en InfoSalut, el canal telefónico que recibió la presión generada por las dificultades con la aplicación. Según Benito, la atención de llamadas ha mejorado un 30%. El IB-Salut utiliza precisamente las consultas que llegan por teléfono o presencialmente para detectar qué gestiones no están funcionando correctamente por internet: si una misma petición se repite mucho en InfoSalut, explica, puede indicar que el ciudadano no consigue resolverla mediante EspaiSalut.

El IB-Salut admite, en cualquier caso, que EspaiSalut sigue siendo una plataforma en construcción y que algunas de las críticas han señalado cuestiones que debían corregirse. La hoja de ruta continuará hasta marzo de 2027 e incluye campañas informativas por WhatsApp, la consulta y firma digital de consentimientos informados, información sobre salas de espera, acceso a determinados resultados de pruebas, la posibilidad de compartir imágenes radiológicas con el servicio de salud, modificar datos personales, mejorar la información sobre la dispensación de medicamentos y compartir documentación con los profesionales.

En cuanto a las críticas de la OCB, que denunció que EspaiSalut prima el castellano y no permite hacer todas las gestiones sanitarias en catalán, Benito defiende que los trámites propios de la plataforma pueden iniciarse y continuar en cualquiera de las dos lenguas (y también en inglés y alemán). Pero en el caso de determinados informes médicos o resultados, alega el subdirector, el idioma depende del centro o profesional que haya generado el documento.