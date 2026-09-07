La base aérea de Son Sant Joan confirma su importancia estratégica en defensa y vigilancia

La base militar de Son Sant Joan ocupa un pequeño espacio en un enorme aeropuerto como es el de Palma. Pero se trata de un lugar donde trabajan y viven alrededor de 150 personas y desde donde se coordina toda la tarea de vigilancia y salvamento marítimo, además de convertirse en un espacio estratégico dentro de la labor de defensa del país. Las unidades se han convertido en un referente por el éxito y coordinación de los diferentes rescates que se llevan a cabo cada vez que es necesaria la intervención de estos profesionales militares.

La base está en estos momentos dirigida por el coronel Carlos Montemayor, si bien en unos días abandona el cargo para ocupar otro destino en la estructura del Ejército del Aire. Será sustituido por otro coronel. Montemayor ha organizado esta mañana una jornada de puertas abiertas para la prensa, para dar a conocer todos los medios aéreos y personales que se disponen para dar respuesta a las misiones que se les encomienda. Entre los medios se dispone de tres helicópteros operativos de rescate y con un avión, que está preparado para participar en cualquier misión, tanto en España, como en el extranjero. El espacio de vigilancia y actuación que corresponde a esta base de Mallorca es muy amplio y en estos momentos, dentro de las misiones en el extranjero, participan en la vigilancia en Yibute, situado en el cuerno de África. Se trata de un espacio conflictivo.

El coronel Montemayor, jefe de la base aérea militar de Palma / B.RAMON

Montemayor ha detallado que la función principal de la base es que sea un espacio de apoyo militar en el espacio del Mediterráneo Occidental. También el esfuerzo principal se centra en las misiones de búsqueda y salvamento, así como de vigilancia marítima. Todos los medios han de estar dispuestos a despegar para atender cualquier accidente de un aparato aéreo, tanto en tierra, como en mar. Los hombres destinados en la base tienen una misión encomendada y después de muchas horas de entreno y preparación, todos ellos saben lo que tienen que hacer en cualquier momento. Solo existe una prioridad, la de salvar vidas y atender a los heridos para estabilizarlos y trasladarlos al hospital más próximo para que puedan recibir la atención médica más especializada.

Si atender a un herido en tierra ya es complicado, mucho más lo es cuando la emergencia se produce o bien en el mar, o en una zona de difícil acceso. Son, por ejemplo, heridos en accidentes aéreos o marítimos, donde el objetivo es siempre el mismo: localizar al herido, atender y estabilizar sus lesiones, subirlo al helicóptero y trasladarlo cuanto antes al hospital. Por fortuna, estos rescates se producen en pocas ocasiones, pero ello no impide que el operativo militar de la base de Son Sant Joan tenga que estar siempre preparado para despegar en cualquier momento.

A través de un recorrido por las diferentes instalaciones de la base se comprueba que los efectivos cuentan con el material necesario para actuar en cualquier emergencia de rescate. Los militares se tienen que adaptar al escenario en el que tienen que actuar, porque nunca se sabe en qué lugar se va a producir el accidente, es decir, en mar o en tierra firme, y los efectivos deben saber de qué manera se puede ayudar a las víctimas para que sobrevivan. En muchas ocasiones, según confirmó el coronel, se hace necesario la colaboración con otros servicios de rescate, y también a la inversa, ya que las unidades militares ayudan en otros servicios que no son de su competencia, como puede ser el rescate de migrantes que llegan en patera a aguas de las islas, para citar solo un ejemplo.

Imagen del avión de salvamento que actúa desde la base de Palma / B.RAMON

Para tener éxito en las misiones de rescate es básico que los aviones o helicópteros cuenten con la tecnología necesaria para poder realizar estas tareas. Los aviones que sufren un accidente llevan una baliza que se activa en el momento de sufrir el golpe. La señal llega al satélite y ello permite establecer la posición. A partir de la confirmación de este dato se movilizan los medios para iniciar el rescate. El coronel incidió en que lo importante en este trabajo que se coordina desde la base de Son Sant Joan no es el número de rescates que se han realizado, sino más bien el número de personas a las que se ha ayudado a sobrevivir a este suceso.

No se trata de permanecer con los brazos cruzados a la espera de que suene la alarma para iniciar el rescate. Los militares de la base realizan una formación continua y se entrena de manera permanente escenificando cualquier situación que se pueda producir. En los casos reales la situación en la que se actúa no puede sorprender a ninguno de estos profesionales, que deben saber de qué forma se debe actuar en cada escenario porque si la duda aparece ello puede costar vidas humanas.

La base cuenta con profesionales que actúan en los rescates / B.RAMON

El año pasado se cumplieron los 75 años de la inauguración como base militar de esta instalación de Palma y la zona se ha convertido en una especie de pequeña ciudad dentro de una gran zona como es el aeropuerto de Palma. Los que trabajan en la base saben de la importancia estratégica que supone la isla de Mallorca, desde el punto de vista político y como zona de vigilancia y defensa. En el caso de un supuesto ataque en la base no hay aviones caza, que están en otras instalaciones militares de la Península. Sin embargo, Son Sant Joan está preparada para convertirse en pocas horas en un área de coordinación de la defensa del país. Su tarea de vigilancia y control, por la posición estratégica de la isla en el Mediterráneo, sitúa a la base en un lugar estratégico de primer orden desde el punto de vista de vigilancia y de defensa.

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Los militares, al igual que la población civil, también sufren el problema que supone el precio de la vivienda en Mallorca. Muchos de estos profesionales viven en la propia base. Los soldados comparten habitaciones y son muy pocos que pueden permitirse alquilar un piso y mucho menos comprarlo. El espacio ya se está quedando pequeño y sobre la mesa existe un proyecto para construir una nueva residencia para, al menos, 80 personas. El proyecto se prevé que se aprobará en breve y que las obras estarán listas en unos tres años.