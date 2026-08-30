Gabriel Jordà: «Las danas pueden ser mucho más potentes a medida que aumenta la temperatura del mar»

«Bullirà la mar, com cassola al forn». El mar balear se ha convertido en un caldo caliente. El pasado 5 de agosto, la boya de Sa Dragonera registró en superficie un récord histórico de 33,02 ºC. La temperatura media diaria global, de hecho, ha alcanzado un hito insólito: 29,7 ºC. El investigador del Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) en Mallorca, integrado en el COB-IEO, Gabriel Jordà, experto en fenómenos marítimos, analiza los datos que han transformado el Mediterráneo en un mar en llamas.

¿Cómo está evolucionando la temperatura del mar Balear durante los últimos años?

Se está calentando a un ritmo muy elevado. Durante los últimos siete u ocho años hemos observado un aumento de las temperaturas mucho más rápido de lo que era habitual. Es cierto que hay años más calurosos y otros que pueden ser algo más normales, pero desde 2020, 2021 y 2022 estamos encadenando años con temperaturas especialmente elevadas.

Este año ha parecido que el mar ardía...

Este año está siendo especialmente cálido. No hablamos únicamente de algún episodio puntual de temperaturas extremas, sino de un comportamiento general que se ha prolongado durante muchos meses. Y lo preocupante es que no solo estamos registrando máximas muy elevadas, sino que también las temperaturas mínimas son extraordinariamente altas. Es decir, el mar no consigue refrescarse lo suficiente.

¿Qué temperaturas se han llegado a registrar este año?

En Dragonera hemos llegado aproximadamente a los 33 grados, mientras que en Maó se han registrado valores de alrededor de 32,6 grados en algunos momentos.Pero quizá lo más significativo son las temperaturas mínimas. En Dragonera hemos tenido mínimas de alrededor de 28,4 grados y en Maó de aproximadamente 28,4-28,5 grados.Esto es muy importante porque estamos hablando de temperaturas mínimas que, en algunos casos, son superiores a las temperaturas máximas que se registraban en otros años

¿Cómo se compara esta situación con la de años anteriores?

La diferencia es considerable. La temperatura mínima registrada durante el mes de agosto de este año ha estado en torno a los 28,4 grados. El año pasado, por ejemplo, la mínima fue aproximadamente de 26,6 grados, mientras que en 2024 estuvo alrededor de los 27,2 grados.Si nos vamos más atrás, en 2010 encontramos valores próximos a los 25 grados. Es decir, en poco más de una década hemos aumentado en casi 3 grados la temperatura mínima del mar.

Entonces, no solo son días puntuales, sino que, de media, el mar ha estado más caliente.

Desde mayo, en promedio, las temperaturas han sido especialmente altas. Y esto afecta tanto a las máximas como a las mínimas.No debemos analizar únicamente los récords. Un récord puede ser puntual. Lo preocupante es que todo el sistema se mantenga durante semanas o meses por encima de los valores habituales

¿Qué relación existe entre el calentamiento del mar y la sensación de calor que estamos experimentando en tierra?

Cuando tenemos una temperatura del agua más elevada, aumenta también la cantidad de humedad que puede haber en el aire.Esto contribuye a que los veranos sean mucho más sofocantes. El agua caliente favorece que haya más humedad atmosférica y eso provoca una sensación térmica de mayor bochorno.Es una de las razones por las que estamos teniendo veranos con una sensación de calor tan intensa y noches tropicales, en las que las temperaturas no bajan suficientemente.

¿Qué relación existe entre el calentamiento del mar y las tormentas de otoño?

El agua caliente contiene una gran cantidad de energía. Cuando llega el otoño, podemos encontrarnos con situaciones en las que el mar todavía mantiene temperaturas muy elevadas y, al mismo tiempo, llega aire frío en altura.La combinación de agua muy caliente y aire frío puede favorecer la formación de situaciones de inestabilidad. En esas condiciones podemos tener episodios de lluvias intensas, tormentas o incluso una dana. El problema es que cuando tenemos un mar especialmente cálido y se produce una situación atmosférica favorable para la formación de tormentas, existe el potencial de que los episodios sean mucho más potentes..

¿Qué consecuencias puede tener este aumento de la temperatura del mar sobre los organismos marinos?

Los organismos que tienen capacidad de movimiento pueden intentar buscar zonas con unas condiciones más favorables. Sin embargo, otros organismos están ligados al lugar en el que viven y tienen mucha menos capacidad para escapar de unas temperaturas excesivamente elevadas.Este año es especialmente interesante porque estamos observando temperaturas altas no solamente en la capa más superficial del mar. También encontramos anomalías de temperatura a profundidades mayores, en torno a los 15 o 20 metros.Eso significa que los organismos que viven en esas zonas también pueden estar sufriendo las consecuencias del calentamiento.

¿Qué especies pueden verse especialmente perjudicadas por estas temperaturas?

La posidonia.Sobre el papel sabemos que la posidonia puede sufrir cuando la temperatura del agua supera determinados valores. Existen estudios que indican que cuando la temperatura supera aproximadamente los 28 grados y esta situación se mantiene durante un número elevado de días, la planta acumula estrés y puede sufrir daños. Un organismo puede soportar un episodio puntual, pero si la situación se prolonga durante muchos días, el estrés acumulado puede provocar daños importantes

¿La temperatura es el único problema que afecta a la posidonia?

No. Existen otros factores relacionados con la actividad humana.Por ejemplo, la calidad del agua o los daños provocados por los fondeos pueden debilitar las praderas de posidonia.Cuando una planta ya está debilitada por otros factores, tiene menos capacidad para afrontar un episodio de temperaturas extremadamente altas.Podríamos compararlo con una persona. No es lo mismo que una persona joven y sana afronte una situación de estrés que una persona mayor que ya tenga otros problemas de salud.

¿Por qué es tan importante conservar la posidonia en las Islas Baleares?

La posidonia es fundamental. Podemos decir que constituye la base de buena parte del ecosistema marino balear. En Baleares tenemos praderas de posidonia muy extensas y tienen una importancia enorme para el funcionamiento del ecosistema.

¿Cómo protege la posidonia nuestras costas?

Las praderas de posidonia ayudan a frenar la energía de las olas. Cuando llega una tormenta, las olas tienen que atravesar estas praderas. La presencia de la vegetación marina contribuye a reducir la energía con la que las olas llegan a la costa.Si desaparecen las praderas, las oleadas pueden llegar con mayor fuerza y el impacto de las tormentas puede ser mucho más destructivo.

Además del mar, ¿debemos preocuparnos por la disponibilidad de agua en Mallorca?

Sí. Las perspectivas climáticas indican que vamos a tener menos agua disponible.Por un lado, habrá más evaporación como consecuencia del aumento de las temperaturas. Por otro, las precipitaciones pueden disminuir.A largo plazo, las previsiones apuntan a una reducción importante de la disponibilidad de agua. Se calcula que hacia el final del siglo podríamos perder un 30% del agua disponible debido a la combinación de una menor precipitación y una mayor evaporación.

¿Qué importancia tienen los acuíferos para Mallorca?

A veces vemos un embalse que está medio vacío y pensamos inmediatamente que ese es el principal problema del agua en Mallorca. Pero la realidad es que una gran parte del abastecimiento depende de los acuíferos.Por eso debemos prestar mucha atención a cómo se gestionan.Si extraemos más agua de la que los acuíferos pueden recuperar, podemos acabar deteriorándolos.

¿Hasta qué punto el problema del agua se debe al cambio climático y hasta qué punto al consumo humano?

El cambio climático está modificando las condiciones naturales: llueve menos, aumenta la evaporación y tenemos más demanda de agua.Pero también existe una presión de consumo que debemos gestionar.

¿Qué papel desempeña el turismo en el consumo de agua de Mallorca?

El turismo representa una presión adicional importante y puede consumir más que un local. Pero incluso fuera de los meses de verano existe un consumo considerable. El turismo supone un estrés añadido para un territorio que ya tiene unos recursos hídricos limitados.

¿Podrían las desaladoras solucionar el problema del agua en Mallorca?

No son una solución mágica.El agua desalada tiene un coste elevado. Si aumentamos considerablemente el uso de agua desalada, la factura del agua puede subir mucho y no todos podrán pagarla. Además, la desalación requiere mucha energía.

¿Qué otros problemas genera la desalación?

Uno de los principales problemas es la generación de salmueras, es decir, agua con una concentración elevada de sal que queda como resultado del proceso de desalación.

¿Cuál es, entonces, la solución al problema del agua?

No hay una solución mágica. Tenemos varios problemas al mismo tiempo: el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones, una mayor evaporación y una presión creciente sobre el consumo. Podemos mejorar la gestión del agua, reducir el consumo, cuidar los acuíferos, utilizar agua desalada cuando sea necesario y buscar otras alternativas. Pero todas tienen un coste.La verdadera alternativa es decidir qué coste estamos dispuestos a asumir para garantizar que tengamos agua en el futuro. Porque la otra posibilidad es no tener suficiente agua.