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La temperatura del mar de Mallorca rompe todos los registros: más de 33 grados frente a sa Dragonera

La boya alcanzó este miércoles los 33,02 ºC, más de un grado por encima del anterior máximo histórico registrado en agosto de 2024

Vista general del Parque Natural de sa Dragonera

Vista general del Parque Natural de sa Dragonera / DM

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Jaume Mateu Verdera

Jaume Mateu Verdera

Palma

El mar de Mallorca ha alcanzado una temperatura insólita. La boya de sa Dragonera registró este miércoles, 5 de agosto, 33,02 grados, un valor nunca medido hasta ahora en esta estación y que supera ampliamente el anterior récord de las redes de boyas de Puertos del Estado.

La medición máxima se produjo alrededor de las 16.00 horas, después de una subida especialmente rápida durante la jornada. A las 9.00 horas, el agua estaba a 29,94 grados; al mediodía ya había superado los 32 y, por la tarde, llegó a los 33,02 grados.

El nuevo máximo supera en 1,15 grados el récord anterior de la boya de sa Dragonera, que era de 31,87 grados y se había registrado el 12 de agosto de 2024. Aquella cifra ya constituía el valor más elevado de toda la Red Exterior de Boyas de Puertos del Estado.

Un récord puntual, pero excepcional

Los 33,02 grados corresponden a una medición puntual realizada por el sensor de la boya y no representan la temperatura media de todo el mar balear. Tampoco significa que el agua estuviera a 33 grados en todas las playas de Mallorca.

La estación forma parte de la Red Exterior de Boyas de Puertos del Estado. Estas instalaciones recogen datos cada hora sobre la temperatura del agua, el oleaje, el viento y las corrientes marinas.

Aun con estas precisiones, el registro resulta extraordinario tanto por la temperatura alcanzada como por la diferencia respecto al máximo anterior. La boya de sa Dragonera está operativa desde el verano de 2009 y ya había marcado sucesivos récords: 31,27 grados en 2018; 31,36 en 2022 y 31,87 en 2024.

El mar ya dio señales de alarma en mayo

El calentamiento excepcional de las aguas alrededor de Baleares había comenzado mucho antes del verano. El pasado 30 de mayo, la boya de sa Dragonera alcanzó los 26,2 grados, su mayor temperatura registrada durante ese mes.

La boya exterior de Maó llegó incluso a los 26,58 grados el 27 de mayo, el valor más alto medido aquel mes en toda la Red Exterior. En total, doce de las quince boyas de aguas profundas de Puertos del Estado registraron máximos históricos para mayo de 2026.

Una tendencia que se acelera en Baleares

El récord se produce dentro de una tendencia de calentamiento prolongado del Mediterráneo. Los análisis del Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares indican que la temperatura superficial de la cuenca ha aumentado a un ritmo medio cercano a 0,4 grados por década entre 1982 y 2025.

En Baleares, 2025 fue el año con la temperatura superficial marina media más alta de la serie, con 20,7 grados. La región sufrió además episodios de calor marino muy intensos y prolongados, y la propia boya de sa Dragonera rondó los 31 grados en julio y agosto.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas anormalmente elevadas y las olas de calor marinas pueden afectar a ecosistemas especialmente sensibles. El SOCIB advierte de posibles impactos sobre las praderas marinas de posidonia, los corales y las gorgonias, además de favorecer cambios en la distribución de especies, floraciones de algas y episodios de mortalidad de organismos marinos.

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