¿Cómo reaccionarán las aves ante el eclipse de sol total en Mallorca?

Los animales reaccionan a los cambios repentinos de luz, igual que ocurre con las personas. ¿Cómo afectará a las aves el próximo eclipse solar total del 12 de agosto en Mallorca? Dos ornitólogos y un naturalista de la isla han explicado los cambios en el comportamiento de los pájaros ante el ansiado fenómeno astronómico.

Manolo Suárez, coordinador de ornitología del GOB, se muestra muy claro: “El eclipse prácticamente no les afectará porque ocurrirá durante la puesta de sol, cuando el día ya acaba. Por la tarde, las aves ya se retiran a sus zonas de descanso. Por tanto, ya se habrán retirado. No se dormirán en ningún momento porque el eclipse dura poco tiempo, menos de dos minutos. Todo ocurre demasiado rápido y no les afectará”.

El ornitólogo del grupo ecologista GOB detalla que las aves se reúnen en los dormideros al atardecer para pasar la noche juntas. “Los dormideros son un escándalo, se intercambian información, pero cuando el sol se pone, todos los ejemplares callan. Durante el eclipse, se callarán, pero como es muy corto, volverán a activarse”, explica el experto. Lo resume con un ejemplo evidente: “Es como si apagas la luz en una habitación con jaulas de canarios. Cuando apagas, se callan. Y si enciendes la luz, vuelven a cantar”.

Manolo Suárez, coordinador de ornitología del GOB, en una imagen de archivo. / Endesa

Pere Siquier, naturalista del Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, coincide con el especialista del GOB. “El eclipse del próximo 12 de agosto no les afectará tanto porque tendrá lugar en la puesta de sol. En realidad, serán como dos puestas de sol seguidas. Si fuera al mediodía es como si hubiera pasado una noche de repente y sería diferente. Pero el fenómeno de la semana que viene será muy justo, se pondrá el sol dos veces. No afectará a las aves, será bastante normal para ellas, dentro de la espectacularidad que tiene el eclipse para los humanos. Una cosa así nos sorprende, pero las aves son más simples”, especifica Siquier.

“Cuando ocurre un fenómeno de este tipo, las aves se sorprenden. Deben pensar que se hace de noche y se retiran. Las aves son seres que vinieron a la Tierra millones de años antes que los humanos. Sus instintos son los mismos que los nuestros. Se sorprenden igual que los humanos, pero son más simples. Si no hay sol, se van a dormir. Y si hay sol, vuelven a activarse y salen”, añade el naturalista del Parque de s’Albufera de Mallorca.

Carlota Viada, ornitóloga de SEO- Virot en Baleares (Sociedad Española de Ornitología), tiene una experiencia profesional hace unos 30 años en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, que le marcó. “Hacía trabajo de campo en la reserva de Doñana. Uno de los días viví un eclipse solar y fue alucinante, de repente se tapó el sol y los milanos dejaron de volar y se retiraron a dormir”, subraya.

“La verdad es que me impactó. Creo que no fue un eclipse de sol total. Ocurrió a finales de los años 90 y se produjo al mediodía. Fue alucinante. Yo en esas fechas me encargaba de leer anillas de milanos negros. Estaba dentro de un Jeep y con un telescopio iba mirando. Por el día los milanos vuelan. De repente, se tapó el sol y dejaron de volar. Todos los milanos se fueron a dormir. Entonces, empezamos a ver un montón de milanos que se metían dentro de un agujero de madera. Se pensaban que era de noche. Aprovechamos justo ese momento para hacer nuestro trabajo y leer anillas. Sacamos el telescopio y nos pusimos a la faena. Luego, volvió a salir el sol y de nuevo se pusieron a volar”, recuerda Viada.

El próximo miércoles

“Lo que pasará con el eclipse de la semana que viene no será una gran perturbación para las aves porque a esa hora ya se estarán retirando a descansar a sus posaderos, a sus zonas de descanso”, señala la ornitóloga de SEO- Virot.

Carlota Viada, ornitóloga de SEO- Virot en Baleares. / D.M.

“Las aves se mueven por el fotoperiodo. Cuando la luz se va, ellas se van a dormir a donde se encuentran seguras, cierran los ojos y descansan toda la noche. En este próximo eclipse no les afectará la temperatura, porque puede bajar dos o tres grados y sigue haciendo mucho calor”, indica Carlota Viada.

“El eclipse del miércoles es durante la puesta de sol. Por tanto, el efecto en el comportamiento de las aves no se prevé que sea significativo”, concluye la ornitóloga.

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Manolo Suárez, del GOB, lo ratifica: “Cuando empiece el eclipse, se estará poniendo el sol y los pájaros ya estarán en sus zonas de dormir. Por la tarde, las aves ya se retiran y en verano se agrupan para pasar la noche juntas en grandes árboles con mucha hoja. En el momento del eclipse, ya se habrán retirado. Saldrá un momento el sol y será un pequeño trasiego, pero casi no se notará, no les afectará. Y a las aves nocturnas tampoco les afectará porque todo ocurre demasiado rápido y no tienen tiempo suficiente para activarse”.