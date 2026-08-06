Una de las manifestantes heridas el 26J que denunciará a la Policía Nacional: "Llegaron por detrás para pegarnos cuando ya nos estábamos marchando"

«La manifestación había terminado hacía un rato y solo quedaba una pequeña concentración. Éramos unas 40 o 50 personas. Caminaba con un amigo y ya nos estábamos marchando cuando un grupo de cuatro o cinco policías apareció por detrás y cargó». Es el relato de Mariona Creus, una de las cerca de trenta personas que denunciarán las cargas policiales registradas tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio en Palma.

La mujer sufrió una contusión durante los incidentes y asegura que las cargas se produjeron sin previo aviso. «Nos estábamos marchando cuando vinieron a pegarnos. Tuvimos la sensación de que nos perseguían porque llegaron por detrás cuando ya estábamos abandonando la zona», relata.

Unos de las heridas por las cargas policiales del 26J en Mallorca. / Guillem Bosch

Creus explica que vio «cómo golpeaban a un amigo» y cómo otro agente «le empujó con el escudo por la espalda». Además, asegura que ella también recibió «un porrazo». «Apenas los vimos venir, aparecieron por detrás», afirma.

Otra mujer que resultó herida durante las cargas y que prefiere mantener el anonimato explica que la Policía «ya se había marchado», pero que después «volvieron todos los furgones gritando y pegando». «Fueron directos hacia nosotros. Estábamos con las manos levantadas y decíamos que no queríamos hacer nada», relata.

«Iban pegando y yo les decía: "¿Qué hago?, ¿qué hago?", porque no estaba haciendo nada. Golpeaban de forma indiscriminada», concluye la joven.