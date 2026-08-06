El Govern rechaza asumir nuevos menores migrantes por la crisis de Ceuta: "Nuestra red de protección está completamente saturada"

El Govern balear mantiene su negativa a aceptar nuevos traslados de menores migrantes no acompañados a raíz de la crisis migratoria que vive Ceuta y sostiene que la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma no puede resolverse sin tener en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que comprenden "la excepcionalidad de la situación que vive Ceuta y la necesidad de ofrecer una respuesta coordinada", aunque advierten de que esa respuesta "debe ser compatible con la realidad de cada territorio".

En este sentido, el Govern insiste en que la posición de Baleares "no ha cambiado" y recuerda que la comunidad autónoma mantiene su sistema de protección "completamente saturado". Actualmente, la red balear atiende a 860 menores migrantes no acompañados, una cifra que supera ampliamente las 434 plazas que el propio Estado fija como capacidad ordinaria de acogida para el archipiélago.

Desde el Ejecutivo consideran que esa situación impide asumir nuevos repartos de menores procedentes de otras comunidades o ciudades autónomas. "Si Baleares ya no puede asumir los traslados que el Gobierno de España pretende imponer por la saturación de nuestra red de protección, es evidente que tampoco puede hacerse cargo de nuevos traslados derivados de esta llegada masiva a Ceuta", sostienen.

Este posicionamiento del Govern se produce después de que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, dijera este miércoles que el reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, en caso de producirse, tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".

Al ser preguntada si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la distribución de menores, respondió que "el PP siempre va a cumplir la ley y siempre van a estar del lado de los ceutíes". Ezcurra insiste en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.

"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", apunta, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

Alegaciones al reparto

El Govern recuerda que mantiene tanto las alegaciones como los recursos presentados contra el sistema de distribución obligatoria impulsado por el Ejecutivo central y reitera que cualquier mecanismo de reparto debe atender a la capacidad efectiva de acogida de cada comunidad autónoma.

Además, vuelve a reclamar una financiación suficiente para hacer frente al coste que supone la tutela de estos menores. El Ejecutivo balear considera insuficientes los dos millones de euros asignados por el Estado, al entender que esa cantidad "no cubre el sobrecoste que supone atender a los menores que ya tutela la comunidad autónoma".

La postura del Govern se produce después de que la llegada masiva de migrantes a Ceuta haya reabierto el debate sobre la redistribución de menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Baleares mantiene que, mientras su red continúe funcionando muy por encima de su capacidad, no está en condiciones de asumir nuevos traslados.