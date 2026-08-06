Las Fuerzas de Seguridad preparan una movilización sin precedentes para el día del eclipse

Será una movilización sin precedentes, por tierra, mar y aire. Las Fuerzas de Seguridad de Mallorca están acabando de perfilar el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha el próximo miércoles para evitar incidentes provocados por las aglomeraciones previstas en amplias zonas costeras de la isla por el eclipse de sol. En este operativo participarán cientos de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Bomberos, además de personal de otros organismos, que se desplegarán especialmente en los accesos a la carretera de la Serra de Tramuntana y en litoral sur de la isla.

La luna la luna empezará a interponerse entre la tierra y el sol el próximo miércoles sobre las siete y media de la tarde, y lo ocultará totalmente durante apenas unos minutos a partir de las ocho y media. Las previsiones apuntan a que decenas de miles de personas se desplazarán esa tarde hacia las zonas litorales del oeste y el sur de la isla, donde el fenómeno se podrá contemplar sin obstáculos.

Ante la posibilidad de aglomeraciones y colapso de carreteras en estos puntos, las Fuerzas de Seguridad y los Bombers han diseñado un operativo especial que fuentes de la Guardia Civil describen como "sin precedentes". Participarán cientos de agentes, sobre todo de la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, pero también está previsto el despliegue del helicóptero y la unidad de drones, así como las embarcaciones del Servicio Marítimo, que controlarán las zonas costeras de la isla. Las prioridades estarán en restringir los accesos a la carretera Ma-10, que recorre la Serra de Tramuntana, y la red viaria del sur de la isla. Solo se permitirá el paso a residentes, vehículos de emergencia, transporte público, trabajadores, turistas con reserva de aparcamiento en hoteles y clientes con reserva previa en restaurantes que puedan confirmar con algún documento.

Un control de la Policía Nacional en Palma. / DM

La Policía Nacional está ultimando también, en colaboración con la Policía Local y los Bombers de Palma, un plan especial, habida cuenta de que prácticamente toda la costa del término municipal estará afectada. La primera línea de la Playa de Palma quedará cerrada a las ocho de esa mañana y los controles de tráfico comenzarán a las doce del mediodía. El objetivo es evitar aglomeraciones que puedan degenerar en alterados o avalanchas, pero también impedir que delincuentes aprovechen la situación para cometer robos. En estos servicios participarán agentes de las brigadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

Un agente de la Policía Local, en un control de tráfico. / DM

La Policía Local de Palma ha dispuesto para ese día la creación de tres grupos independientes. El primero patrullará la zona de restricción en s'Arenal. Funcionará de forma autónoma para actuar con la máxima celeridad en casos de riesgo para las personas, lo que se conoce como "código rojo". En la zona habrá grúas para retirar vehículos que impidan la circulación. El segundo grupo se dedicará a controlar los accesos a la zona restringida, para evitar la entrada a coches no autorizados y mantener abiertas las vías al aeropuerto y al hospital de Son Llàtzer. Un tercer grupo se mantendrá en el resto de Palma para hacer frente a las urgencias que puedan surgir.

Otro de los municipios donde está prevista una afluencia masiva es Llucmajor. Aquí la Policía Local comenzará las restricciones de tráfico a las cuatro de la tarde. Se cerrará el acceso al Santuari de Gràcia y se controlará el paso a la zona de s'Arenal y a las urbanizaciones costeras.

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Los Bombers de Palma instalarán un puesto de mando avanzado en las inmediaciones de la plaza de ses Maravelles, en s'Arenal. Ese turno se reforzará con dos dotaciones extra, con lo que habrá 45 bomberos de servicio. Desde los Bombers de Mallorca indican que también tendrán un refuerzo especial, en especial en los parques que cubren los municipios de la Serra y los del sur de la isla.