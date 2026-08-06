Finaliza la reforma millonaria, pero el Paseo Marítimo de Palma sigue luchando por atraer visitantes

Es la primera temporada en la que puede evaluarse realmente el resultado de un largo proyecto de remodelación multimillonario. El renovado Paseo Marítimo de Palma afronta este verano su primera prueba de fuego ante turistas, residentes, restauradores, hoteleros y empresarios del ocio nocturno, tras varios años de obras.

Al hablar con los distintos sectores, la conclusión es clara: todos siguen adaptándose a la nueva realidad y aún tienen que convivir con algunas carencias. También existe un amplio consenso sobre las mejoras pendientes, que recaen principalmente en el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria.

Pese a ello, el balance de cara al futuro es optimista. La dirección está marcada: la remodelación ha sentado las bases para que el Paseo Marítimo de Palma ofrezca un entorno mucho más cuidado, tranquilo y de mayor nivel que el de hace unos años.

El nuevo Paseo busca público / Nele Bendgens

«Las largas obras afectaron gravemente a muchos establecimientos. Muchos tuvieron que cerrar durante mucho tiempo y algunos ni siquiera lograron sobrevivir. Eso provocó que una gran parte de los clientes se desplazara a otras zonas de ocio, como Portixol. Ahora uno de los principales objetivos es recuperar a ese público», explica Tomeu Mas, de la patronal CAEB Restauración.

El Paseo Marítimo quedó completamente terminado en la primavera de 2026, pero la recuperación de la actividad comercial y del ocio nocturno avanzó con lentitud. Según Mas, los negocios y locales comienzan ahora a recuperarse poco a poco del impacto que supusieron las obras.

Situación de aparcamiento difícil

Otro de los factores que explica la falta de clientes es la desaparición de plazas de aparcamiento. La remodelación eliminó alrededor de 1.200 plazas, una pérdida especialmente significativa en una ciudad donde prácticamente todos los barrios con actividad sufren problemas para estacionar.

«Antes de las obras había tres carriles por sentido y los conductores solían aparcar directamente delante de los locales en uno de ellos», explica Antonio Ruiz, presidente de la asociación vecinal del Paseo Marítimo. Según señala, aunque ahora el tráfico está mucho más ordenado, tanto los clientes como los residentes tienen dificultades para encontrar aparcamiento.

Una de las propuestas sobre la mesa es que los clientes de los establecimientos del Paseo Marítimo puedan estacionar en los aparcamientos de la zona con tarifas reducidas, por ejemplo en el parking Marqués de la Sénia, explica Tomeu Mas.

Por su parte, Valerio Petrillo, representante de la patronal balear del ocio nocturno ABONE y propietario de tres locales en el Paseo Marítimo —Quentin's American Bar, Best Pizza Palma y Made in Brasil—, asegura que durante las obras llegó incluso a reembolsar el coste del aparcamiento a sus clientes para animarlos a acudir. En la actualidad, añade, la elevada afluencia de turistas garantiza una clientela suficiente.

Aun así, considera que es necesario actuar. De hecho, las autoridades de Palma estudian actualmente dónde habilitar nuevas zonas de estacionamiento o construir aparcamientos adicionales.

Expansión del transporte público

Además de buscar alternativas de aparcamiento, los miembros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Paseo Marítimo (ACOIPAM) consideran fundamental mejorar la conexión mediante transporte público.

Según explica su gerente, Jas Mejia, la asociación impulsó la creación de una nueva línea de autobús que complementara a la L1 (Porto Pi–Sindicat) y recorriera el Paseo Marítimo. El Ayuntamiento respondió con la línea 30, en funcionamiento desde el otoño de 2025.

«Como conecta el Palacio de Congresos con el Palacio de Marivent, los visitantes pueden dejar el coche en cualquiera de esos puntos y desplazarse después en autobús», señala Mejia. Ahora, la asociación reclama que el servicio amplíe su horario nocturno, ya que actualmente deja de operar poco después de las 21.00 horas, mientras que el autobús nocturno N1 no comienza su recorrido hasta las 00.30 horas.

En cuanto al proyecto del autobús marítimo, ACOIPAM respalda la iniciativa, aunque duda de que tenga un impacto real en el Paseo Marítimo. «No solucionará el problema del aparcamiento. Además, creemos que las embarcaciones irán llenas de pasajeros de cruceros, por lo que apenas quedará espacio para el resto de usuarios», afirma Mejia.

Más elegante, pero con menos plazas de aparcamiento y minimercados problemáticos / NELE BENDGENS

Un frente común contra los minimercados

En otro aspecto también existe un amplio consenso entre los entrevistados: el Paseo Marítimo debe apostar por un modelo de mayor calidad y alejado del turismo de excesos. En ese objetivo, aseguran, los minimercados, pequeños supermercados que suelen permanecer abiertos hasta la madrugada, no contribuyen.

«A partir de la medianoche no pueden vender alcohol, pero hemos realizado inspecciones y comprobado que muchos siguen haciéndolo», denuncia Antonio Ruiz, presidente de la asociación vecinal del Paseo Marítimo, que ya ha presentado denuncias por estos hechos.

Según Ruiz, estas ventas favorecen los botellones en la vía pública, con los consiguientes problemas de suciedad y la presencia de un tipo de turismo que no encaja con el nuevo modelo que se pretende para la zona. En la misma línea, Valerio Petrillo, en representación de la patronal del ocio nocturno, reclama una actuación policial más contundente para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Un público de mayor edad y poder adquisitivo

Hace unos años, la mayoría de los locales del Paseo Marítimo apostaban por la música reguetón para atraer a un público muy joven. Ahora, según los empresarios del sector, la oferta se ha diversificado, tanto musicalmente como en el perfil de los clientes.

«Cada vez vienen más personas mayores de 30 años», asegura Valerio Petrillo. A su juicio, la apertura del Fitz Club en el antiguo Tito's y, posteriormente, de Lío Mallorca, ha contribuido a atraer a una clientela de mayor poder adquisitivo. «El grupo también gestiona un local en Marbella y sabe perfectamente cómo construir una marca con buena imagen», afirma.

En las próximas semanas está prevista además la reapertura del Social Club, mientras que el antiguo Pacha albergará, según Petrillo, el restaurante japonés de alta gama Roka. Muchos empresarios también han invertido importantes cantidades en reformar sus establecimientos, ya sea para mejorar su imagen o para reforzar el aislamiento acústico de las discotecas.

La llegada de grandes marcas internacionales, como la cadena estadounidense Five Guys Burgers and Fries, también contribuye, en su opinión, a elevar el nivel del Paseo Marítimo.

El siguiente paso, sostienen los empresarios, pasa por una mayor promoción institucional de la renovada zona de ocio de Palma. En este sentido, ACOIPAM mantiene conversaciones con diversas administraciones para organizar eventos como mercados nocturnos, maratones, ferias gastronómicas y muestras de vino, con el objetivo de dinamizar el Paseo Marítimo y atraer a nuevos visitantes.

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Petrillo se muestra convencido del potencial de la zona: «Ya se han sentado las bases para que el Paseo Marítimo se convierta en el mejor paseo marítimo del Mediterráneo. Solo es cuestión de tiempo que esa realidad sea reconocida».