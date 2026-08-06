Baleares aporta cada vez más al sistema de financiación mientras pierde peso en el reparto de recursos

Baleares volvió a ser en 2024 una de las comunidades autónomas que más recursos aportó al sistema de financiación autonómica, aunque esa contribución no evitó que perdiera peso relativo en el reparto final de los recursos. Así se desprende del último informe elaborado por Fedea sobre la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que sitúa a las Islas entre las tres únicas autonomías que realizaron una aportación neta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y, al mismo tiempo, como la comunidad que más retrocede en financiación efectiva por habitante ajustado respecto al año anterior.

El estudio, elaborado por el economista Ángel de la Fuente a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, refleja que el sistema registró en 2024 uno de los mayores incrementos de financiación de los últimos años. La financiación definitiva de las comunidades de régimen común aumentó en unos 14.400 millones de euros, un 9,45 % más que en 2023, impulsada por un incremento del 10,3 % de la recaudación tributaria.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento general se esconden importantes diferencias entre territorios. Baleares mantiene una de las mayores capacidades tributarias del país y continúa siendo una de las comunidades que más contribuyen a financiar el sistema, pero vuelve a perder posiciones relativas una vez se aplican los distintos mecanismos de redistribución.

"En 2024, el SFA aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 24.650 millones de euros (unos 890 millones más que el año anterior). Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta casi 13.250 millones de euros, frente a los 13.150 de 2023) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 11.400 millones (10.600 en 2023)", apunta el informe.

Solo Madrid y Cataluña aportan más

El principal instrumento de nivelación del sistema es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Este fondo se financia con el 75% de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado para redistribuir posteriormente esos recursos en función de la denominada población ajustada, un indicador que tiene en cuenta variables como la edad de la población, la dispersión geográfica o el coste de prestar los servicios públicos.

En ese mecanismo, Baleares vuelve a situarse entre las comunidades que sostienen el sistema. Según el informe, las Islas realizaron una aportación neta de 341 millones de euros al Fondo de Garantía. Solo Madrid, con 6.366 millones, y Cataluña, con 1.693 millones, aportaron más recursos. El resto de comunidades fueron receptoras netas, encabezadas por Andalucía, que recibió 6.010 millones, Canarias (3.733 millones), la Comunitat Valenciana (1.913 millones), Galicia (1.896 millones) y Castilla-La Mancha (1.779 millones).

La elevada aportación de Baleares responde a su capacidad fiscal. El informe cifra en 4.952 millones de euros la capacidad tributaria normativa de las Islas, que asciende a 5.234 millones tras los ajustes metodológicos introducidos por Fedea para homogeneizar la comparación entre territorios. Solo Madrid presenta una mayor capacidad tributaria.

Aunque según el informe Baleares continúa por encima de la media de financiación autonómica, su posición relativa se deteriora. El informe sitúa a las Islas con un índice de financiación efectiva de 109,2 puntos, superior al promedio nacional fijado en 100. Sin embargo, respecto al ejercicio anterior pierde 3,7 puntos, el mayor retroceso registrado entre todas las comunidades de régimen común.

Cómo cambia el reparto

El estudio permite observar cómo el sistema modifica la posición inicial de Baleares. Antes de aplicarse los fondos de redistribución, Baleares figura entre las comunidades con mayor capacidad fiscal, con un índice de ingresos tributarios homogéneos de 118,5, muy por encima de la media nacional. Sin embargo, esa ventaja inicial se reduce mediante los mecanismos de nivelación.

Tras aplicar todos los mecanismos del sistema, Baleares obtiene una financiación efectiva de 4.847 millones de euros, equivalente a 4.001 euros por habitante ajustado. Esa cifra incorpora la financiación normativa, las correcciones por homogeneización de los tributos cedidos, los nuevos impuestos integrados en el sistema y otros ajustes metodológicos realizados por Fedea para facilitar la comparación entre comunidades autónomas.

El informe concluye que, pese al fuerte crecimiento de los recursos autonómicos registrado en 2024, Baleares mantiene la paradoja que desde hace años marca el debate sobre la financiación autonómica: sigue siendo una de las comunidades con mayor capacidad para generar ingresos y una de las que más contribuyen a sostener el sistema, mientras pierde posiciones relativas una vez culmina el reparto de los recursos entre todas las comunidades autónomas.

Baleares lidera el crecimiento económico

Por otro lado, la economía balear continúa siendo la más dinámica. Según las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el PIB de Baleares creció un 3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, el mayor incremento de todas las comunidades autónomas. Tras las Islas se sitúan la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, todas ellas con un crecimiento del 2,9%, mientras que Asturias registró la menor tasa, con un 2,2%.