Reclaman devolver Marivent a la ciudadanía y recuperar el Museo Saridakis: "La Familia Real lo usa como si se tratara de un alquiler turístico"

La asociación Recuperem Marivent (ReM) ha vuelto a reclamar la devolución del Palau de Marivent a la ciudadanía de Mallorca mediante un comunicado difundido tras la tradicional recepción que la Familia Real celebra cada verano en la residencia oficial de Palma con representantes de la sociedad mallorquina.

En el escrito, la entidad recuerda que el inmueble fue legado por Ioannes (Joan) de Saridakis con la voluntad de que se convirtiera en el Museo Saridakis, donde pudieran exhibirse tanto las obras que reunió a lo largo de su vida como las esculturas de Laura Mounier y sus propios cuadros. Por ello, sostiene que el edificio "debería ser nuestro porque así lo quiso el señor Saridakis" y reclama que se respete el destino para el que fue cedido.

La asociación lamenta que el recinto continúe siendo utilizado como residencia estival por la Familia Real y considera que ese uso contradice la voluntad del mecenas. En este sentido, afirma que el Museo Saridakis es utilizado por la Familia Real "como si se tratara de un alquiler turístico" y califica de "expolio" la utilización del inmueble por parte de la Casa Real.

El comunicado también alude a la reciente visita del rey emérito Juan Carlos I a Mallorca. Recuperem Marivent señala que, aunque este no hizo uso del palacio durante su estancia, considera que Felipe VI debería dejar de utilizar Marivent si pretende mantener una imagen diferenciada de la de su padre. La asociación recuerda, además, que la Familia Real sigue ocupando una residencia cuya cesión se produjo durante la dictadura de Franco.

Asimismo, la entidad sostiene que los Reyes ya disponen del Palacio de la Almudaina, propiedad de Patrimonio Nacional, para alojarse durante sus estancias en la isla, por lo que entiende que ese debería ser el edificio destinado a acogerles cuando visitan Mallorca.

Además de reclamar la recuperación del inmueble como espacio cultural, Recuperem Marivent propone ampliar sus usos públicos. En concreto, plantea que las edificaciones construidas posteriormente dentro del recinto, como los chalés de las infantas o dependencias destinadas a seguridad, puedan convertirse en viviendas protegidas para personas en situación de vulnerabilidad, una propuesta que vincula con la actual crisis de acceso a la vivienda en Baleares.

En el comunicado, la asociación también denuncia el coste que, según asegura, supone el mantenimiento de Marivent para las arcas públicas autonómicas. En este sentido, afirma que el Govern destina entre 1,5 y 2 millones de euros al año al mantenimiento del recinto y se pregunta "¿por qué no podemos disfrutar nosotros, los residentes, de estas instalaciones que mantenemos con nuestros impuestos?".

Por último, Recuperem Marivent compara su reivindicación con la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás y expresa su deseo de que el Palau de Marivent pase a ser gestionado por el Consell de Mallorca para el disfrute de toda la ciudadanía. La asociación concluye confiando en que este sea "el último año" en el que los Reyes utilicen el que considera el Museo Saridakis.