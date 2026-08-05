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El PSIB reclama abrir el Memorial de la Dignidad en el cementerio de Palma y acusa al Govern de mantenerlo bloqueado

Los socialistas piden inaugurar el columbario del cementerio de Palma, destinado a acoger los restos de más de 200 víctimas del franquismo aún sin identificar

Memòria de Mallorca denuncia que el espacio lleva casi cuatro años pendiente de apertura y reclama un acto institucional de homenaje

El diputado socialista Omar Lamín, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, y el portavoz del PSOE en Cort, Xisco Dalmau.

El diputado socialista Omar Lamín, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, y el portavoz del PSOE en Cort, Xisco Dalmau. / PSIB

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El PSIB ha reclamado al Govern la apertura "inmediata" del Memorial de la Dignitat del cementerio de Palma y ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de mantener paralizado uno de los principales proyectos de memoria democrática impulsados en la pasada legislatura.

Los socialistas, acompañados por miembros de la asociación Memòria de Mallorca, han exigido que el espacio sea inaugurado "de una vez por todas" y abierto a la ciudadanía como lugar de recuerdo, reparación y divulgación histórica. Según han denunciado, el memorial permanece cerrado pese a estar destinado a acoger los restos de más de 200 víctimas del franquismo recuperadas de fosas comunes que todavía no han podido ser identificadas.

El diputado socialista Omar Lamín ha acusado al Govern de haber convertido los derechos de las víctimas del franquismo "en moneda de cambio" de sus acuerdos con Vox y ha calificado de "hipocresía y cinismo político" que el Ejecutivo se presente como defensor de los derechos humanos mientras mantiene cerrado este espacio.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, ha afirmado que el actual equipo de gobierno ha frenado el desarrollo de las políticas de memoria democrática en la capital y ha criticado que el memorial continúe sin inaugurarse tres años después del cambio de gobierno.

El Memorial de la Dignidad fue concebido para albergar los restos de víctimas de la represión franquista recuperados en las exhumaciones realizadas en Baleares y que no han podido ser identificados. También acogerá los restos de Aurora y Gabriel Picornell, atendiendo al deseo expreso de sus familiares. El objetivo es convertir el espacio en un lugar permanente de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha lamentado que el proyecto siga pendiente de apertura. Según ha explicado, en los últimos años la entidad ha recibido diferentes "explicaciones" sobre retrasos en las obras o actuaciones pendientes, pero el memorial continúa sin inaugurarse. Por eso ha reclamado un acto institucional "de Estado, civil pero de Estado", con la participación de las familias, las asociaciones memorialistas y las instituciones públicas.

Además de la apertura del memorial, el PSIB plantea que el espacio se convierta en un centro permanente de memoria democrática abierto a centros educativos, investigadores y ciudadanía, con el objetivo de divulgar la historia de la represión franquista en Baleares.

Noticias relacionadas y más

Los socialistas también han condenado el ataque vandálico que ha sufrido el Bosc de la Memòria de sa Pobla, un espacio dedicado al recuerdo de las víctimas del franquismo, y han reclamado que las administraciones continúen impulsando las políticas de memoria democrática después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

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