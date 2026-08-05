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Prohens recibirá este jueves en Palma al presidente de Ceuta, Juan Vivas

La reunión tendrá lugar en el Consolat de Mar, días después de la crisis migratoria en Ceuta y de los recientes naufragios en Baleares.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas. / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

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EP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se reunirán este jueves (13.00 horas) en el Consolat de Mar, en Palma.

Ni el Govern ni el Gobierno de Ceuta, consultados por Europa Press, han detallado ni el motivo de la visita de Vivas a Palma ni el de la reunión con Prohens. No está previsto que ninguno de los dos atienda a los medios de comunicación tras el encuentro.

En cualquier caso, se producirán días después de la crisis generada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes a través de la frontera entre Marruecos y Ceuta.

La presidenta del Govern, el pasado lunes, acusó al Gobierno de haber "abandonado" la protección de las fronteras ante un aluvión de personas que puso "a prueba" la seguridad nacional y la capacidad de respuesta del Estado.

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La reunión también coincidirá con los dos recientes naufragios de sendas pateras en aguas próximas a Baleares, que han dejado al menos 19 muertos, varios heridos y múltiples desaparecidos.

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