Prohens recibirá este jueves en Palma al presidente de Ceuta, Juan Vivas
La reunión tendrá lugar en el Consolat de Mar, días después de la crisis migratoria en Ceuta y de los recientes naufragios en Baleares.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se reunirán este jueves (13.00 horas) en el Consolat de Mar, en Palma.
Ni el Govern ni el Gobierno de Ceuta, consultados por Europa Press, han detallado ni el motivo de la visita de Vivas a Palma ni el de la reunión con Prohens. No está previsto que ninguno de los dos atienda a los medios de comunicación tras el encuentro.
En cualquier caso, se producirán días después de la crisis generada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes a través de la frontera entre Marruecos y Ceuta.
La presidenta del Govern, el pasado lunes, acusó al Gobierno de haber "abandonado" la protección de las fronteras ante un aluvión de personas que puso "a prueba" la seguridad nacional y la capacidad de respuesta del Estado.
La reunión también coincidirá con los dos recientes naufragios de sendas pateras en aguas próximas a Baleares, que han dejado al menos 19 muertos, varios heridos y múltiples desaparecidos.
- Llegan los primeros marchantes Des Güell a Lluc a Peu al Santuario: 'Siempre juras que será la última vez, pero al año siguiente vuelves a caminar estos 48 kilómetros
- Los mallorquines no tienen derecho a ver el eclipse en su isla
- Una demolición cada tres días: la guerra silenciosa contra las construcciones ilegales en Mallorca
- El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Las motos y bicicletas podrán circular sin prohibiciones por las zonas restringidas el día del eclipse en Mallorca
- Una doctora fuera de servicio que atendió a los heridos por las cargas policiales del 26J en Mallorca: 'Los podrían haber matado
- De 13 derribos a 1,2 millones en multas: los pueblos en el foco del urbanismo ilegal en Mallorca