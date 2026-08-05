Mallorca registra el julio más cálido desde que hay registros y encadena dos olas de calor en el mismo mes

Mallorca vivió el pasado mes de julio el episodio de calor más intenso desde que existen registros. La temperatura media en la isla fue de 28,2 grados, 3,4 por encima de la media del periodo 1991-2020, lo que convierte al mes en extremadamente cálido y en el julio más cálido registrado tanto en Mallorca como en el conjunto de Baleares desde 1961.

El informe climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca que se batieron récords de temperatura media mensual en numerosas estaciones de Mallorca, entre ellas Lluc, Pollença, Port de Pollença, Son Bonet, Llucmajor, Palma-Porto Pi, Sóller, Sa Pobla, Muro, Capdepera, Portocolom, Porreres y Artà, algunas con series históricas que se remontan a las décadas de 1940 y 1950.

Durante el mes se registraron además dos olas de calor. La primera se prolongó del 5 al 12 de julio, con temperaturas de hasta 40,8 grados en Llucmajor y 40,2 en Artà y Petra. La segunda, entre los días 18 y 23, volvió a rozar los 40 grados, con máximas de 39,7 en Binissalem y Llucmajor y de 39,6 en Sineu. La temperatura más alta del mes se alcanzó, no obstante, el día 16 en Pollença, donde el termómetro llegó a los 41,1 grados.

Más de 30 grados en todos los días del mes

El calor se dejó sentir durante prácticamente todo el mes. En Palma-Porto Pi, el aeropuerto de Palma, Llucmajor, Santanyí o Binissalem, entre otros puntos de la isla, los 31 días de julio superaron los 30 grados de temperatura máxima, cuando lo habitual oscila entre 14 y 28 jornadas, según la estación. Además, en localidades como Binissalem, Llucmajor, Porreres o Sineu el número de días con temperaturas iguales o superiores a 36 grados multiplicó los valores normales y alcanzó cifras récord.

Las noches también fueron especialmente cálidas. Palma-Porto Pi, Llucmajor, Santanyí, Portocolom, Capdepera, Pollença y Cabrera registraron noches tropicales durante todo el mes, mientras que Capdepera acumuló 26 noches tórridas, con temperaturas mínimas de al menos 25 grados, un récord desde que existen datos en esta estación. También se batieron registros en Banyalbufar y Palma-Porto Pi.

En cuanto a las precipitaciones, julio fue seco en Mallorca. La media fue de 2,3 litros por metro cuadrado, un 59% menos de lo habitual, aunque Sa Pobla registró 13,6 litros por metro cuadrado, casi el doble de lo normal para este mes. Además, únicamente se contabilizó un día de tormenta en la isla, frente a los tres que suelen registrarse de media.

En el resto del archipiélago, Menorca, Ibiza y Formentera también vivieron un julio extremadamente cálido, con récords de temperatura media en varias estaciones y una ola de calor en Ibiza.