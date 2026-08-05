Guardias Civiles denuncian el recorte de agentes en Cabrera pese al aumento de llegadas de pateras: “Es una decisión incomprensible”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Baleares ha denunciado la reducción de efectivos destinados a las labores de vigilancia y seguridad marítima en la isla de Cabrera. Consideran contradictoria esta medida ante el incremento de la presión migratoria que registra el archipiélago y, especialmente, este enclave del sur de Mallorca.

Según explica la asociación, la situación contrasta con las decisiones adoptadas en octubre de 2025, la Jefatura de Fiscal y Fronteras puso en marcha una comisión de servicio para reforzar la respuesta ante las incidencias relacionadas con la llegada de embarcaciones irregulares a Cabrera. Como parte de ese dispositivo, se incorporaron cuatro guardias civiles del Servicio Marítimo y dos de Seguridad Ciudadana, que se sumaron a los agentes ya destinados en la isla.

Sin embargo, la AUGC asegura que el refuerzo ha ido perdiendo efectivos progresivamente. Tras la baja voluntaria de uno de los integrantes del Servicio Marítimo por motivos personales, la vacante no fue cubierta. Además, según denuncia la organización, se retiró otro componente adicional, reduciendo la dotación a tres agentes del Servicio Marítimo y dos de Seguridad Ciudadana.

La asociación sostiene que la disminución de personal ha continuado hasta el punto de que actualmente solo un guardia civil en comisión de servicio y otro agente del Servicio Marítimo de Baleares se encargan de atender las incidencias marítimas en la zona.

Desde AUGC Baleares consideran que la decisión es incomprensible, especialmente porque se produce en los meses en los que tradicionalmente se registra un mayor número de llegadas de pateras a las costas baleares. “Resulta contradictorio que se cree una comisión de servicio específica para reforzar la vigilancia ante el fenómeno migratorio en Cabrera y que, pocos meses después, se reduzcan los efectivos sin que se haya explicado el motivo”, señalan desde la asociación.

Más llegadas y pateras con mayor ocupación en Baleares

La preocupación expresada por AUGC se apoya en los datos de inmigración irregular registrados en Baleares durante el último año. Según la asociación, antes de finalizar julio de 2026, ya habían llegado al archipiélago 3.734 personas a bordo de 205 pateras. De ese total, 1.175 inmigrantes desembarcaron en la isla de Cabrera.

Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, se contabilizaron 1.162 inmigrantes llegados a Baleares, frente a los 950 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 18,2%.

Por otro lado, mientras que en 2025 la media era de 18,2 personas por patera, en lo que va de 2026 la cifra asciende a 20,9 ocupantes, un factor que, según los representantes de los guardias civiles, incrementa la complejidad de cada intervención y los riesgos asociados a los rescates y desembarcos.

La AUGC pide explicaciones

Ante esta situación, la asociación ha solicitado a la Jefatura que explique públicamente las razones que han motivado el recorte de personal y que valore la recuperación de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad de los agentes destinados en la isla.

Además, AUGC Baleares ha anunciado que seguirá de cerca la evolución de esta situación y que trasladará sus preocupaciones a los organismos competentes si lo considera necesario.

El objetivo, subrayan, es que los guardias civiles destinados en Cabrera dispongan de los recursos humanos y materiales adecuados para afrontar las incidencias migratorias y de seguridad ciudadana en condiciones óptimas y con todas las garantías.

Operaciones de rescate

Durante la jornada de este martes, se llevaron a cabo numerosas operaciones de rescate en aguas de Cabrera. La última tuvo lugar a las 21:42 horas, pues se procedió a la salvación de 26 personas de origen subsahariano, a 42 millas al sureste de Mallorca. En esta intervención, intervino Salvamento Marítimo, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y Guardia Civil del Puesto de Felanitx.