Los marroquíes de Baleares critican el "silencio complice" del Govern y reclaman que les defienda

Los marroquíes que residen en Balears están viviendo con "preocupación" el aumento de los mensajes de odio y "bulos" que se está dando tras la crisis vivida en Ceuta y Mellila con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, según reconoce el presidente de la asociación que representa a este colectivo en las islas, Mustafa Boulharrak, que cuestiona la pasividad que el Govern, junto a otras Administraciones, está manteniendo en torno a esta cuestión, señalando que cuando se pretende favorecer "el odio entre vecinos, no se puede mantener un silencio cómplice". Por ello, anuncia que va a ponerse en contacto con la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, para que el Ejecutivo balear se implique en esta materia.

Boulharrak lamenta la pasividad que Govern, Consells Insulars y Ayuntamientos de las islas están manteniendo ante ese incremento de los mensajes de odio que se está dando en redes sociales y en algunas intervenciones de miembros de la extrema derecha contra los marroquíes, y apunta a que estos comienzan a darse también entre representantes de la "derecha clásica". Recuerda que los residentes en las islas procedentes de ese país llevan años trabajando junto a los baleares y que la convivencia se ha mantenido con buenos niveles, y denuncia que haya personas que estén intentando romper esta situación.

Imagen de un acto del colectivo marroquí en Mallorca / L. Marina

Crítica al primer ministro de Marruecos

Extiende ese reproche al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, que permaneció de vacaciones en Mallorca durante la crisis antes señalada, y que solo ha vuelto a su país días después cuando el rey Mohammed VI se lo ha ordenado, tal y como ha informado Diario de Mallorca. En su opinión, ese retorno debía de haberse producido desde el primer momento en que comenzó a producirse la entrada masiva de inmigrantes, y señala la "dejadez total" demostrada por el alto cargo marroquí.

El presidente de la asociación balear de marroquíes defiende el derecho a manifestarse ante el Consulado de ese país, pero cuestiona los mensajes de odio que se lanzaron y subraya la indignación que se está generando entre los residentes en las islas, también entre los hijos nacidos en Balears, advirtiendo que lo que en un primer momento podía generar "ganas de llorar" ahora puede convertirse en "rabia".

En cualquier caso, su principal crítica se dirige contra el "silencio" y la "pasividad" que se está manteniendo desde las Administraciones baleares ante unos ataques que afectan a más de 50.000 personas que son residentes en las islas, y recuerda la obligación de defender a todos los ciudadanos.

Incluso apunta que dirigentes del archipiélago no están favoreciendo la convivencia con algunos de sus mensajes, y señala directamente el caso de la presidenta Marga Prohens con su rechazo a la acogida de menores no acompañados. "Estamos hablando de niños", subraya.

Antònia Maria Estarellas, consellera de Presidencia / M. Mielniezuk

Condenar los ataques

Por todo ello, en su opinión es necesario que desde el Govern comparezca alguien para exigir que cesen los citados ataques y para lanzar un mensaje en favor de la convivencia pacífica que se ha mantenido hasta ahora, algo que se va a reclamar a la consellera Estarellas, de la que depende el consejo asesor para la integración de los migrantes.

Mustafa Boulharrak insiste en que el colectivo marroquí que vive en las islas nada tiene que ver con las políticas del Gobierno de ese país, y asegura que se ve con ojos críticos la actuación de Marruecos durante los incidentes registrados en Ceuta y Melilla.