AstroMallorca ultima sus equipos para el eclipse solar: “Tenemos dos grupos de trabajo que estarán en el faro de Formentor y en el de ses Salines”

“Nuestro grupo está preparando sus equipos para tomar datos y ya estamos haciendo pruebas de retransmisión”. El ansiado eclipse de sol total del 12 de agosto ya está a la vuelta de la esquina. Tomeu Mas, divulgador astronómico y miembro de la junta directiva de AstroMallorca, entidad con más de 200 socios en la isla, ultima los preparativos para el considerado fenómeno astronómico del siglo.

“Tenemos dos grupos de trabajo que estarán en el faro de Formentor y en el de ses Salines. Todo está encarrilado. Ahora, el único aspecto que nos queda saber es el tiempo, la previsión meteorológica para esa tarde, conocer si la calima nos molestará para observar el eclipse”, asegura Mas.

La asociación de la que forma parte realizará mediciones y retransmitirá en directo el fenómeno en el que la luna tapará completamente el sol a las ocho y media de la tarde, poco antes de que el astro rey se ponga en el horizonte. Las imágenes que logren captar estos expertos serán facilitadas a los medios de comunicación.

AstroMallorca contará con dos enclaves privilegiados para la observación: las torres costeras de Formentor y ses Salines. Meses atrás pidieron autorización a la Autoridad Portuaria de Baleares para poder acceder a estos lugares restringidos. Tras cumplimentar una serie de trámites y protocolos, un grupo reducido de divulgadores astronómicos podrán estar en un terrado elevado, a una altura de un primer piso en ambos faros, donde podrán instalar sus telescopios y equipos de medición.

El grupo más pequeño se ubicará en el faro de Formentor. Desde allí, tomarán datos y se retransmitirá en directo el fenómeno astronómico, según informa Tomeu Mas. Mientras, el segundo grupo de trabajo, formado por más personas, se instalará en el faro de ses Salines. Además de permanecer en las zonas elevadas señaladas, en el exterior del recinto, abajo a pie de tierra, el resto de socios montará sus telescopios, binoculares y otros instrumentos de observación.

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Estos expertos llevarán a cabo una doble tarea el próximo miércoles 12 de agosto. Por un lado, realizarán mediciones del eclipse solar, antes de que empiece el fenómeno, durante y horas después de que acabe. Mientras, por otro lado, captarán imágenes y retransmitirán todo el proceso en directo. Este material lo pondrán a disposición de los medios de comunicación encargados de cubrir la noticia en la isla.

“Ahora, estamos preparando todo nuestro dispositivo”, explica el divulgador astronómico.

Pendientes del cielo

La cuestión de la que se hablará en estos días es la meteorología. “Nos falta saber si el tiempo nos acompañará”, asegura el miembro de AstroMallorca. “Todo el mundo ya sabe en qué consistirá el eclipse de sol total y desde dónde se podrá ver. Se ha llevado a cabo una gran tarea de divulgación. También se conocen las carreteras donde habrá restricciones y todas las medidas de seguridad y de prevención sanitaria. Muchas farmacias y ópticas e incluso medios de comunicación están facilitando el acceso a las gafas homologadas para poder contemplar el eclipse”, destaca Tomeu Mas. Por eso, ahora gran parte de aficionados a la astronomía, turistas y residentes están pendientes del cielo y de la previsión meteorológica para la tarde del 12 de agosto.

Alfredo Bonet, socio de AstroMallorca, verá el eclipse muy cerca de su casa, en el mirador de Bahía Grande, en Llucmajor. / B. Ramon

Por su parte, otro socio de AstroMallorca, Alfredo Bonet, expresidente de la asociación, optará por realizar sus mediciones del eclipse solar desde el mirador de Bahía Grande, en Llucmajor. “Vivo muy cerca del mirador, tengo mi casa al lado. Por tanto, es una suerte no tener que coger el coche para desplazarme”, reconoce.

Como él, otros aficionados y expertos que residen en lugares próximos a los puntos de observación de la isla no acudirán a la Serra de Tramuntana. “Hay que tener en cuenta que habrá problemas de tráfico en la isla, carreteras cortadas o saturadas. Por eso, si puedes estar cerca de casa, mejor que mejor. Si podemos evitar desplazamientos en coche es una suerte. Además, es la opción más ecológica”, concluye Alfredo Bonet.