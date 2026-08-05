Antònia Maria Estarellas, coordinadora del eclipse en Mallorca: "No tomamos decisiones en función de si una persona es residente o turista"

¿Están realmente preparados para afrontar un día como el del eclipse?

Llevamos meses preparándonos. Serán dos minutos muy intensos que nos pondrán a prueba, pero creemos que el dispositivo está preparado. Es una situación de máxima presión humana en pleno agosto y habría sido una irresponsabilidad no intentar ordenarla.

Una de las incógnitas es el despliegue militar. ¿Está confirmado?

Oficialmente aún no ha llegado la respuesta, pero no sería entendible que fuera negativa. La autorización depende del Ministerio de Defensa. Todos son plenamente conscientes de que Baleares será uno de los puntos con mayor presión humana durante el eclipse.

¿Esperan una llegada extraordinaria de visitantes?

No tenemos ningún dato que indique que vaya a producirse una llegada extraordinaria de visitantes con motivo del eclipse. Hemos comprobado, especialmente a través del sector turístico, que hubo personas que hicieron sus reservas con mucha antelación, incluso hace dos y tres años, precisamente para coincidir con este fenómeno. Sin embargo, la ocupación turística es prácticamente la misma que la del año pasado por estas fechas. Los establecimientos están en torno al 98% de ocupación, igual que en un verano normal, y tampoco disponemos de datos del aeropuerto que indiquen que vaya a haber más vuelos que cualquier otro día del mes de agosto. Por tanto, el dispositivo se ha diseñado tomando como referencia un escenario muy similar al del verano pasado, que ya fue de máxima afluencia. No tenemos constancia de que haya un incremento extraordinario de visitantes únicamente por este acontecimiento.

Aún no se conocen todos los refuerzos del transporte público.

Palma ya ha anunciado refuerzos de la EMT porque prevé que sea uno de los lugares desde los que mejor podrá contemplarse el eclipse. Quiero dejar claro que los residentes de los municipios afectados podrán acceder con normalidad y seguir utilizando el transporte público, igual que cualquier otro día. También podrán entrar quienes vivan en esas zonas. Es cierto que resulta complicado incrementar mucho más la oferta de transporte público porque estamos en pleno mes de agosto y las líneas ya funcionan prácticamente al máximo de su capacidad, con los refuerzos habituales del verano. En estos momentos no tenemos constancia de que vaya a producirse una afluencia superior a la de cualquier otro día punta del verano. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un miércoles y que el dispositivo se ha diseñado sobre la base de un escenario muy similar al que ya vivimos el pasado mes de agosto

¿Les preocupa que haya caos en el mar?

El dispositivo depende de Capitanía Marítima. Está previsto reforzar la vigilancia con una patrullera en la zona de Mallorca, además del dispositivo habitual de Salvamento Marítimo. También participarán las 22 embarcaciones del Govern que ya comenzaron a operar el verano pasado y que servirán de apoyo durante la jornada. Se ha llevado a cabo una campaña informativa en todos los puertos con recomendaciones específicas para ese día y se insistirá especialmente en la navegación segura, en recordar las normas a quienes patroneen embarcaciones, en controlar las actividades irregulares y en garantizar el respeto a los espacios protegidos, evitando, por ejemplo, fondeos sobre la posidonia. El objetivo es que quienes decidan seguir el eclipse desde el mar puedan hacerlo con todas las garantías de seguridad y respetando el medio marino.

Algunos municipios de la Serra de Tramuntana apenas cuentan con recursos.

Se solicitó el refuerzo de la Guardia Civil, para que tenga una mayor presencia ese día. Se ha pedido la colaboración de policías locales de otros municipios para que puedan incorporarse al dispositivo. Diferentes ayuntamientos están respondiendo para que dispongan de efectivos adicionales durante la jornada, especialmente aquellos que cuentan con puntos oficiales de observación del eclipse.

Las restricciones en la Serra han generado críticas porque los mallorquines no podrán acceder. En cambio, quienes tengan una reserva turística sí podrán hacerlo.

El Govern no toma decisiones en función de si una persona es residente, turista, lleva dos días en la isla, vive aquí de forma permanente o tiene una segunda residencia. En ningún momento hemos pensado en beneficiar a unos y perjudicar a otros. El eclipse podrá verse prácticamente desde cualquier punto de Baleares. Si el único lugar desde el que pudiera contemplarse fuera la Serra de Tramuntana, entendería perfectamente esas críticas. Pero no es así. Los residentes de los municipios afectados podrán acceder a ellos con normalidad. También podrán desplazarse a pie o en bicicleta y quienes tengan una vivienda o una segunda residencia en esas zonas podrán acceder igualmente. No se trata de discriminar a nadie.

¿Han hablado con los hoteles?

Hemos pedido a los establecimientos turísticos que organicen actividades para que sus clientes puedan disfrutarlo sin necesidad de desplazarse hasta la Serra. Las decisiones responden a dos criterios: proteger a las personas y proteger el medio natural. Tenemos un riesgo muy elevado de incendios forestales y unas temperaturas muy altas, por lo que todas las medidas se han diseñado pensando en la seguridad, con independencia de si quien quiere ver el eclipse es residente o visitante.