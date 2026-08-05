Unos 25 heridos por las cargas policiales del 26J en Mallorca llevarán a la Policía Nacional ante la justicia
Las organizaciones Alerta Solidària y Menys turisme coordinarán las denuncias
Dos de los afectados por las cargas policiales en Palma tras la protesta contra la saturación turística requirieron puntos de sutura en la cabeza, uno de ellos tras 48 horas hospitalizado por hemorragia cerebral
Pere Morell
Un total de 25 personas se han puesto en contacto con Alerta Solidària y la plataforma Menys Turisme, Més Vida para presentar denuncias en los juzgados por las cargas policiales registradas tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio en Palma.
Según han explicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, y el representante de Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, las 25 personas resultaron heridas durante la actuación policial y 15 de ellas necesitaron asistencia médica.
Alerta Solidària está analizando cada caso con el objetivo de presentar denuncias individuales, además de una acción conjunta. Para ello, la organización recopila informes médicos e imágenes de las cargas con el fin de identificar a los agentes implicados y formalizar las denuncias. No obstante, Hervalejo ha señalado que, si durante el proceso se aprecia la posibilidad de exigir responsabilidades políticas, también lo estudiarán, aunque la prioridad es identificar a los agentes que participaron en el operativo.
Las organizaciones consideran que el número de personas heridas podría ser superior al de los casos registrados hasta el momento. Entre ellos, han destacado dos afectados que sufrieron golpes en la cabeza y precisaron puntos de sutura. Uno recibió el alta al día siguiente, mientras que el otro permaneció ingresado durante 48 horas por una hemorragia cerebral.
Hervalejo ha calificado las cargas de "muy graves e indiscriminadas" y ha asegurado que no frenarán las movilizaciones contra el actual modelo turístico: "No conseguiréis detener las movilizaciones contra este modelo turístico".
Por su parte, Pujol ha criticado la "gran violencia" de la actuación policial y la ha enmarcado en una "campaña de criminalización" del movimiento, que, según ha dicho, comenzó con la detención de dos activistas antiturismo en Santa Maria del Camí por vandalizar cinco inmobiliarias. Asimismo, ha reiterado la petición de responsabilidades políticas y la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.
Además de las denuncias contra los agentes, las entidades estudian emprender acciones contra los mandos policiales por una posible vulneración del derecho fundamental de manifestación.
El portavoz de Menys Turisme, Més Vida ha reivindicado que la protesta del 26 de julio fue la mayor movilización celebrada en Mallorca contra la turistificación, con más de 70.000 asistentes, y ha reclamado a las administraciones que impulsen políticas de decrecimiento turístico para mejorar la calidad de vida de los residentes.
Finalmente, ha animado a participar en la manifestación convocada en Sóller contra la saturación turística y ha expresado su deseo de que la respuesta policial sea "la normal, sin cargas policiales". "No tenemos miedo, la protesta en Sóller será masiva", ha sentenciado Pujol.
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