24 alumnos de Baleares estudiarán un trimestre en Canadá gracias a una beca de excelencia

24 estudiantes de cuarto de ESO de Mallorca, Menorca e Ibiza han obtenido una beca de excelencia para cursar el primer trimestre del curso 2026-2027 en un centro educativo de Canadá. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Educación y Universidades, busca reconocer el esfuerzo académico de los alumnos con mejores expedientes y favorecer su aprendizaje en inglés.

El conseller Antoni Vera ha explicado que este programa “da continuidad a la convocatoria del curso pasado”, cuando otro grupo de estudiantes realizó una estancia en Irlanda durante el segundo trimestre. Sin embargo, este año “el destino es Canadá y el intercambio tendrá lugar durante el primer trimestre", ha añadido.

En esta edición han sido seleccionados 14 estudiantes procedentes de Mallorca, seis de Ibiza y cuatro de Menorca. Todos ellos viajarán con cerca de 300.000 euros que destina el Govern para llevar a cabo esta convocatoria. Durante el acto, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, ha recibido a los 24 alumnos en el Consolat de la Mar, en Palma.

Según ha explicado Vera, los estudiantes beneficiarios destacan por su rendimiento académico, ya que han obtenido “una nota media superior al 9”. El conseller ha subrayado que estas becas pretenden "premiar la excelencia, el esfuerzo y el talento del alumnado".

El bachillerato de excelencia, otra apuesta por el rendimiento académico

Durante su intervención, Vera también ha hecho referencia al bachillerato de excelencia, una modalidad regulada mediante un decreto específico y dirigida a estudiantes con un elevado rendimiento académico.

Para acceder a este itinerario, los alumnos deben cumplir determinados requisitos, entre ellos haber obtenido “una nota media superior al 8,5 o acreditar méritos académicos destacados durante la Educación Secundaria”. El conseller ha recordado que esta convocatoria se ha recuperado “tras varios años sin ponerse en marcha” y ha defendido que forma parte de las distintas medidas que impulsa el Govern para responder a las necesidades de todo el alumnado.

"Si te esfuerzas, lo puedes conseguir"

Los protagonistas del acto también compartieron sus sensaciones antes de emprender esta experiencia internacional. Dido Castell, una de las alumnas becadas, ha asegurado que espera “convivir con una nueva familia, conocer un entorno diferente y mejorar su nivel de inglés”. Además, quiso lanzar un mensaje de ánimo a otros estudiantes: "Si se esfuerzan, lo pueden conseguir".

Por su parte, Manuel Saavedra, otro de los beneficiarios de la beca, ha afirmado que “espera ganar independencia, conocer nuevas culturas y aprender idiomas durante su estancia en Canadá”. Asimismo, ha animado a quienes aspiran a conseguir una oportunidad similar a trabajar por ello, asegurando que él mismo ha dedicado mucho esfuerzo en lograrlo.