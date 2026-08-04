Los taxistas avisan de un posible colapso del servicio en Mallorca el día del eclipse

«El día del eclipse puede ser un caos y encontrarnos con el servicio colapsado si se produce un aumento de la demanda y además las carreteras se saturan», advierte el presidente de Taxis-Pimem, Gabriel Moragues, que subraya la enorme incertidumbre existente ante lo que puede suceder durante la jornada del 12.

Moragues añade que «desde la Administración no nos han dicho nada concreto, solo hemos recibido un folleto genérico y aparentemente nuestro servicio no está restringido", pero insiste en que la incertidumbre es total.

Afirma que el temor de los taxistas es que a lo largo de la jornada se incremente la demanda de los clientes y concentrada en torno al horario del eclipse para aproximarse a las zonas con mejor visibilidad evitando el uso del vehículo privado, y además se produzcan atascos en torno a las áreas que se han cerrado, provocando que muchos taxis tengan problemas para dar respuesta a los servicios que se les reclaman. Moragues no oculta que la situación que puede darse puede ser un "caos".

Gabriel Moragues, presidente de Taxis-Pimem / B. Ramón

Por ello, el presidente de Taxis-Pimem hace un llamamiento a los ciudadanos para que sean conscientes de los problemas que pueden darse y pide que no se indignen con los taxistas ante este tipo de situaciones.

Redistribución de la piratería

Por otro lado, Gabriel Moragues pone en valor la bajada que se ha detectado de la piratería en el transporte en el entorno del aeropuerto de Palma desde que el Govern intensificó las medidas para hacer frente a este problema, pese a que algunos de estos vehículos intentan burlar la vigilancia haciendo la carga de clientes en la planta superior de salidas en lugar de hacerlo en la zona de llegadas.

Sin embargo, considera que en Mallorca no se ha dado un descenso de esa piratería, sino una redistribución de la misma, desplazándose hacia zonas en las que los controles son más difíciles, como las relacionadas con las zonas turísticas y aquellas en las que se concentra la oferta de ocio nocturno. Esta tesis respalda lo señalado en su momento por la presidenta de la asociación de taxistas de la part forana, María del Carmen Navarro.

El sector valora la reducción de la piratería en el aeropuerto / B. Arzayus

Sin revisión de tarifas

El presidente de Taxis-Pimem añade que este año no va a haber revisión de la tarifa única creada por el Govern para facilitar la creación de las áreas de prestación conjunta del servicio, y que se va a esperar al próximo año para hacerlo junto a la de carácter interurbano.

Uno de los motivos es la saturación que se está dando en la revisión de los taxímetros de aquellos vehículos que han incorporado la nueva tarifa creada el pasado año, y se añade que una nueva modificación tarifaria durante 2026 implicaría tener que volver a poner en marcha todo el proceso, lo que generaría un colapso en torno a este tema.

Moragues reconoce ser consciente del grave problema que se podría generar, de ahí que se asuma que habrá que esperar a 2027 para revisar al alza los precios que se aplican en el servicio de taxi.

En relación con el área de colaboración que se ha creado para la recogida de pasajeros entre los municipios de Palma, Calvià, Llucmajor, Puigpunyent, Marratxí, Esporles, Bunyola, Valldemossa y Deià, operativa desde el 1 de junio, el presidente de la citada patronal señala que el funcionamiento está siendo positivo, pese a algunas disfunciones puntuales que se pueden registrar.