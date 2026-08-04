Los dos supervivientes rescatados de la patera con 17 muertos en Mallorca evolucionan favorablemente
Los dos hombres que han ingresado en el Hospital Son Espases tras ser rescatados de una patera en la que murieron 17 personas evolucionan favorablemente, según han indicado fuentes hospitalarias a Europa Press.
Las dos personas, cabe recordar, ingresaron en el centro hospitalario con síntomas de deshidratación tras ser rescatados a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, tras 15 días a la deriva.
Cabe recordar que un total de 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de dos ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 03.00 horas de este martes se ha rescatado a dos personas de origen magrebí que han necesitado asistencia sanitaria ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Las dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases, donde evolucionan favorablemente.
Según la información trasladada por Salvamento Marítimo a la Delegación, han sido estas dos personas las que han explicado que el resto de ocupantes de la embarcación, rescatada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, llevaban 15 días a la deriva y viajaban a bordo un total de 19 personas.
Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes. Fuentes del organismo han explicado a Europa Press que el área de rastreo se ha fijado a unas 15 millas al suroeste de Cala Figuera de Palma, entre Eivissa y Mallorca, y que se extenderá hacia el suroeste.
Las mismas fuentes han explicado que fue un ferry de Baleària Rosalind Franklin que cubre la ruta Barcelona-Argelia el que dio la voz de alarma y que, según el testimonio de los dos supervivientes, los cadáveres fueron arrojados al mar conforme iban muriendo.
Por otra parte, a las 05.15 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en una patera a 30 millas al suroeste de Eivissa.
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