El sindicato SATSE denuncia un verano de "presión asistencial insostenible" en Baleares y Salud lo niega

El sindicato SATSE ha denunciado la "elevada presión asistencial" que soportan los hospitales, los centros de salud y el servicio de emergencias 061 este verano en Baleares. Aseguran que la falta de profesionales y el incremento de población han provocado una situación de "saturación insostenible" que afecta especialmente a las Urgencias del hospital Son Llàtzer, donde, según sus datos, durante todo el mes de julio se ha registrado una media diaria de 35 pacientes pendientes de ingreso.

SATSE sostiene que el colapso "ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en una situación estructural" y critica que la planta 1D de Son Llàtzer permanezca cerrada, lo que, según el sindicato, impide disponer de más camas para aliviar la presión asistencial. Por eso reclaman la apertura inmediata de esta planta y advierten de que la sobrecarga repercute directamente tanto en los profesionales como en los pacientes.

"No podemos normalizar que las enfermeras trabajen cada día al límite mientras el IB-Salut mira hacia otro lado. La presión asistencial tiene consecuencias directas sobre la salud física y emocional de los profesionales", señala SATSE en un comunicado.

El sindicato extiende la situación al resto del sistema sanitario y denuncia que en Son Espases la actividad continúa "muy tensionada", entre otras cosas, porque siguen sin cubrirse 60 contratos de enfermería y siete plazas de matrona, lo que dificulta la respuesta asistencial. En Menorca atribuye el aumento de la presión asistencial al incremento de población en los meses de verano, mientras que en Ibiza sostiene que las Urgencias de Can Misses han llegado a registrar esperas de hasta doce horas en los últimos días.

SATSE también asegura que la presión se traslada a numerosos centros de salud ubicados en zonas turísticas y al servicio del 061, donde afirma que "el número de servicios se ha triplicado" debido al aumento de población y a los traslados derivados de la falta de camas hospitalarias.

El sindicato vuelve a atribuir el problema a la dificultad para atraer y fidelizar profesionales sanitarios en Baleares por el elevado coste de la vivienda y reclama la implantación de un plus de difícil cobertura para Mallorca que facilite la incorporación y permanencia de enfermeras en la comunidad.

Salud niega una situación de saturación

Por su parte, la consellera de Salud, Manuela García, ha respondido a las críticas del sindicato y ha rechazado que exista una situación de saturación en las Urgencias hospitalarias este verano.

Preguntada por los medios, García ha asegurado que la situación es de "absoluta normalidad" y ha afirmado que el volumen de pacientes es "similar" al de otros veranos. Además, ha explicado que el Govern había previsto un refuerzo estival de profesionales de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y que ya se ha incorporado el 92% de las enfermeras previstas.

Asimismo, ha destacado que este verano es el año en el que menos camas hospitalarias se han cerrado en Baleares y ha recordado que el sistema sanitario atiende actualmente a unas 40.000 tarjetas sanitarias más que al inicio de la legislatura.

Respecto a los datos difundidos por Satse sobre una media de 35 pacientes pendientes de ingreso en Urgencias, García ha considerado que esa cifra "no supone ningún tipo de presión para un hospital" y ha reiterado que "la situación de todos los hospitales de Baleares es de absoluta normalidad para el periodo en que nos encontramos".