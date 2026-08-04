Retrasos en la salida de aviones desde Mallorca por la huelga de los trabajadores del "handling" de Swissport

La huelga de los trabajadores del departamento de "handling" Swissport del aeropuerto de Palma ha provocado el retraso de numerosos vuelos que iban a despegar esta mañana desde Son Sant Joan a diferentes destinos. Este retraso, al menos, ha afectado a una docena de vuelos, según se reflejaba en los mostradores de información de la zona de salida del aeropuerto de Palma.

El único sindicato que respalda esta movilización laboral es Comisiones Obreras, ya que UGT se ha desmarcado de la huelga. Hoy es la tercera jornada de paro parcial. La siguiente será el próximo sábado día 8, en una jornada de gran actividad en el aeropuerto de Palma.

La huelga de estos trabajadores de tierra se ha desarrollado desde las siete de la mañana hasta el mediodía. El porcentaje de seguimiento, según fuentes del sindicato, ha sido muy elevado. Esta tarde volverá a repetirse. Los trabajadores de este servicio pararán desde las 19 horas hasta las diez de la noche. También se prevé un alto porcentaje de seguimiento. Se han elegido estos paros parciales durante las franjas de mayor actividad, es decir, a las horas que despegan más aviones.

Desde Comisiones Obreras se asegura que esta estrategia ha tenido resultados muy positivos para los trabajadores, porque obliga a la empresa a reorganizar toda la operativa. Sin embargo, no se ha podido evitar que muchos vuelos, sobre todo los que se dirigen a diferentes ciudades extranjeras, hayan despegado con retraso. En las pantallas de información del aeropuerto solo se indicaba que determinados vuelos iban a salir con retraso, pero no se especificaba el tiempo de espera. Si la situación de esta mañana se repite esta tarde, tal como parece que va a ocurrir, también se espera que estos retrasos en la salida de vuelva vuelva a producirse esta tarde-noche.

Desde el sindicato convocante se denuncia la falta de interés por parte de la empresa de negociar las reivindicaciones que defienden los trabajadores, que denuncian que el cambio de concesionario de este servicio de tierra les ha ocasionado graves y cuantiosas pérdidas económicas. Desde CC OO se realizó ayer un llamamiento a la empresa para que durante la jornada de movilización de hoy, así como la del próximo sábado, se respete el derecho que tienen los trabajadores a secundar los paros. Se exige que no se presionen a los trabajadores que están defendiendo estas horas de huelga.

Los pasajeros se mostraban preocupados por los retrasos en las salidas de sus vuelos / J.F.M.

Carmen Gamboa, representante de Comisiones Obreras, ha denunciado que la empresa ni siquiera les ha comunicado el porcentaje de servicios mínimos que se tienen que cumplir, una posición que interpreta como una falta de interés en escuchar las reivindicaciones laborales e intentar alcanzar un acuerdo. Recordó que en estos momentos hay trabajadores que están cobrando las horas a 5,5 euros, lo que provoca grandes diferencias salariales entre empleados que están realizando la misma tarea. Gamboa aseguró que el objetivo de esta movilización es que los trabajadores de todas las empresas del sector cobren los mismos sueldos. También se exige el pago inmediato del incremento salarial del 4,8% previsto en el convenio y que esta subida de sueldo tenga un efecto retroactivo desde principios de año.

También denuncia este sindicato mayoritario que hay trabajadores con más de 25 años de antigüedad que todavía no tienen una jornada completa, mientras que la empresa recurre a horas extraordinarias para cubrir necesidades puntuales.

En el comunicado donde se explica las razones de esta movilización laboral, Comisiones Obreras denuncia que los trabajadores de Swissport Palma continúan percibiendo salarios inferiores a los de otras empresas del sector que desarrollan exactamente el mismo trabajo en el aeropuerto. Esta diferencia de sueldo se sitúa entre los 400 a 600 euros cada mes.

También se mantiene que la plantilla de Swissport no reclama privilegios. Reclama igualdad. “Igual trabajo, igual salario, las mismas condiciones laborales y el mismo reconocimiento que el resto de las trabajadoras y los trabajadores del sector”, se asegura.

El sindicato recuerda además que la calidad del servicio que Swissport ofrece a sus clientes depende directamente de la profesionalidad, experiencia y compromiso de su plantilla. “Swissport vende excelencia a las compañías aéreas, pero esa excelencia la hacen posible las personas trabajadoras. Si la empresa obtiene mayores beneficios gracias al esfuerzo de su plantilla, esos beneficios también deben traducirse en salarios dignos, mejores condiciones laborales y una verdadera apuesta por quienes sostienen el servicio cada día”, reitera la formación sindical.