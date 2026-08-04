Preparados para el eclipse solar en Mallorca: “La previsión del tiempo es buenísima”

Durante estos próximos días una gran parte de la población de Mallorca está pendiente del cielo y de la previsión meteorológica. Saber el tiempo que hará el próximo miércoles 12 de agosto es clave para conocer si se podrá contemplar el eclipse solar total en la isla.

Según el Instituto Geográfico Nacional, en Mallorca el fenómeno astronómico del siglo comenzará a las 19,38 horas y tendrá su máximo a las 20,32 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, con el astro ya muy bajo, a una altura de tan solo dos grados. La baja elevación del eclipse hace que se recomienden lugares con el horizonte oeste muy despejado, sin montañas, edificios o grandes árboles. Uno de los enclaves más privilegiados es la zona costera de la Serra de Tramuntana, donde las carreteras se cortarán, y también el litoral de s’Arenal y de Llucmajor, desde el Cap Blanc hasta la Colònia de Sant Jordi. Otras zonas como Santa Ponça o el Pla de Mallorca también están contempladas como puntos de observación.

Evolución del próximo eclipse de sol total en Mallorca del 12 de agosto. / DM

Se hará de noche durante un minuto y medio. El eclipse será total en la isla entre las 20,31 horas y las 20,33, durante unos 90 segundos. Ahora bien, la meteorología será crucial, porque la calima o la niebla podrían jugar una mala pasada y dejarnos sin poder ver el espectáculo astronómico.

Expertos de la isla se muestran expectantes ante el próximo eclipse de sol. “La previsión del tiempo es buenísima”, apuntan desde la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (FIAAM).

Un día seco

“Se prevé un día seco y soleado, no habrá niebla”, agregan. Los astrónomos se desplegarán por la Tramuntana, desde Andratx y Sóller hasta Formentor. También acudirán a la costa de Llucmajor, Playa de Palma, Calvià, Campos, la famosa playa de es Trenc y el Pla.

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Algunas asociaciones de astronomía de la isla criticaron la tardanza en actuar y coordinar un dispositivo de seguridad por parte del Govern balear. “Nosotros llevamos más de un año trabajando en el eclipse solar y las autoridades autonómicas se han descolgado tarde”, asegura uno de los expertos. “Ahora, todas nuestras recomendaciones, previsiones y consejos se están cumpliendo”, agrega, al señalar que Mallorca estará sobresaturada de turistas en plena temporada de verano este mes de agosto.