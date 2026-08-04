El paro sube un 4,96% en julio en Baleares y el Govern atribuye el repunte a la regularización de migrantes

El paro registrado en Baleares aumentó en julio en 1.175 personas respecto al mes anterior, un 4,96%, hasta situarse en 24.882 desempleados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con julio de 2025, el desempleo descendió en 504 personas, lo que supone una caída del 1,99%.

Por islas, el paro bajó en Menorca (-6,9%), Eivissa (-2,8%) y Mallorca (-1,6%), mientras que únicamente aumentó en Formentera, con cuatro desempleados más (+5,9%). Por sectores, Servicios concentró el mayor número de personas desempleadas (17.504), seguido de Construcción (3.215), Industria (1.152) y Agricultura (285). Respecto a junio, el paro aumentó en todos los sectores.

En cuanto a la contratación, durante julio se firmaron 47.822 contratos, un 12,54% más que hace un año. De ellos, 37.784 fueron indefinidos, el 69% del total, mientras que la contratación creció en todas las islas salvo en Formentera. Además, Baleares alcanzó una media de 694.038 afiliados a la Seguridad Social, un 3,5% más que un año antes.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, calificó los datos de "muy buenos" y destacó que Baleares registra el menor volumen de paro para un mes de julio dentro de la serie histórica. No obstante, reconoció que el incremento mensual resulta superior al habitual para esta época del año y lo vinculó al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno central.

Según explicó, actualmente hay 587 personas inscritas en Baleares con el código correspondiente a este proceso de regularización, de las que 363 se incorporaron durante julio. Cabrer señaló que el 90,8% de este colectivo se encuentra en situación de desempleo y que el 86,7% únicamente cuenta con estudios primarios, por lo que consideró que necesitarán orientación y formación para facilitar su inserción laboral y advirtió de la presión adicional que supone para los servicios del SOIB.

Pese a ello, defendió que Baleares mantiene una situación de "plena ocupación", con una tasa de paro administrativo del 3,5%, y subrayó que el objetivo del Govern es que el empleo no solo crezca en volumen, sino también en calidad, con salarios más elevados, mayor estabilidad laboral y una contratación mayoritariamente indefinida y a tiempo completo.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) consideró que el mercado laboral mantiene una situación de "fortaleza, aunque con contención" en los meses centrales del verano. Su presidenta, Carmen Planas, destacó el crecimiento de la afiliación y la contratación, aunque advirtió de que la reducción interanual del paro pierde intensidad respecto a la media nacional y aseguró que continúa faltando mano de obra en numerosos sectores. Asimismo, señaló que algunas actividades económicas están registrando un verano desigual, con una reducción del gasto turístico.

Desde los sindicatos, CCOO afirmó que las cifras vuelven a reflejar el comportamiento estacional del mercado laboral, impulsado por el turismo, pero advirtió de que los buenos datos de empleo no se traducen en una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores. El sindicato reclamó un cambio hacia un modelo económico más diversificado y sostenible, con empleo de mayor calidad, salarios dignos y una mejor distribución de la riqueza.

UGT también valoró positivamente el récord de afiliación y el descenso interanual del paro, aunque lamentó que las personas trabajadoras sigan teniendo dificultades para acceder a una vivienda o desarrollar un proyecto de vida en Baleares. Su secretario general, Pedro Homar, defendió que la prosperidad económica debe ir acompañada de mejores salarios, condiciones laborales y de vida. Además, consideró "probable" que el aumento mensual del desempleo esté relacionado con el proceso de regularización de personas migrantes y señaló que es normal que quienes obtienen una situación administrativa regular se inscriban como demandantes de empleo mientras no encuentran trabajo