La OCB reivindica la propuesta que dio origen al nuevo nombre del "aeropuerto Palma-Mallorca" y reclamará a AENA la rotulación en catalán

La Obra Cultural Balear (OCB), que días atrás celebró el cambio de denominación anunciado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el aeropuerto de Palma, reivindica ahora que la fórmula "Palma-Mallorca" finalmente elegida por el Gobierno parte de una propuesta impulsada exclusivamente por la propia entidad. Además, anuncia que se dirigirá a AENA para reclamar que la rotulación de la terminal incorpore la forma catalana «Aeroport», en un momento en el que otras organizaciones, como la Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) y Fem-ho en Català, también han fijado posición sobre el cambio de nombre.

Según fuentes de la entidad, la fórmula "Palma-Mallorca" finalmente adoptada por el Ministerio responde a una propuesta planteada por la propia OCB. Explican que, en un primer escrito remitido al departamento en septiembre del pasado año, reclamaron que la infraestructura pasara a denominarse "Aeroport de Palma", una opción que fue rechazada por no ajustarse a los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional, que recomienda mantener la referencia a la isla en los aeropuertos insulares.

Ante esa negativa, la entidad presentó un segundo escrito, el pasado 1 de julio de 2026, en el que propuso las denominaciones "Aeroport de Palma-Mallorca" o "Palma (Mallorca)". Finalmente, el Ministerio optó por la primera de ellas. Para la OCB, este cambio permite alcanzar el objetivo que motivó su iniciativa: eliminar de la denominación oficial el topónimo "Palma de Mallorca", que consideran contrario a la toponimia vigente desde que el nombre oficial del municipio pasó a ser únicamente Palma.

En los últimos días, distintas entidades también han reaccionado a la propuesta del Ministerio. La Assemblea Sobiranista de Mallorca, por ejemplo, ha anunciado que mantendrá el recurso contencioso-administrativo presentado contra Transportes al considerar que la nueva denominación sigue sin adaptarse plenamente al catalán, mientras que Fem-ho en Català ha valorado positivamente la eliminación del topónimo "Palma de Mallorca", aunque estudia presentar alegaciones para que el nombre oficial figure íntegramente en catalán.

La entidad también aclara que la presencia de la palabra "Aeroport" en la fachada de la terminal no depende del Ministerio de Transportes ni forma parte del expediente de modificación de la denominación oficial, sino que es una competencia exclusiva de AENA. Por ello, sostiene que las alegaciones que puedan presentarse durante la tramitación de la orden ministerial -o incluso una eventual acción judicial sobre ese expediente- carecerían de recorrido al tratarse de una cuestión ajena al procedimiento. En este sentido, avanza que se dirigirá directamente a AENA para solicitar que la señalización incorpore la forma catalana "Aeroport" o, de manera subsidiaria, que se adopte la misma solución utilizada en los aeropuertos de Barcelona y Girona, donde los rótulos exteriores prescinden tanto de "Aeropuerto" como de "Aeroport" y muestran únicamente el nombre de la infraestructura: 'Josep Tarradellas-Barcelola-El Prat' y 'Girona-Costa Brava'.

La OCB también se ha pronunciado sobre la denominación Son Santjoan. Según explica, a partir de los contactos mantenidos con la actual dirección del aeropuerto, sostiene que ese nombre corresponde oficialmente únicamente a la base aérea militar. Añade que el actual aeropuerto civil ocupa una superficie muy superior a la de la antigua finca de Son Santjoan, tras sucesivas ampliaciones que incorporaron terrenos de otras zonas próximas, entre ellas parte de Son Oms.

Por último, la entidad responde a quienes han cuestionado la importancia del cambio de nombre frente a otros asuntos. La OCB considera que ese argumento responde al "argumento de la jerarquía infinita" y defiende que el respeto a la toponimia oficial en lengua catalana, especialmente en una infraestructura como el principal aeropuerto de Mallorca, constituye una cuestión relevante y prioritaria. Asimismo, agradece la acogida que ha tenido la propuesta por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como la valoración favorable expresada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern.

La orden ministerial que modificará la denominación oficial del aeropuerto continúa en fase de tramitación y permanecerá sometida al trámite de alegaciones hasta el próximo 15 de septiembre.