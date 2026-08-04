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Muere Tomeu Barceló, histórico referente de la educación en Baleares y especialista en formación del profesorado

El docente, filósofo y filólogo mallorquín falleció dejando una profunda huella en la educación balear y como referente internacional del focusing

Tomeu Barceló, con un ejemplar de 'Educar al lado', antes de una entrevista con este diario.

Tomeu Barceló, con un ejemplar de 'Educar al lado', antes de una entrevista con este diario. / M.F.

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Redacción Mallorca

Palma

El docente, filósofo y filólogo Tomeu Barceló Rosselló, nacido en Vilafranca de Bonany (Mallorca) en 1961, ha fallecido dejando una profunda huella en el ámbito educativo de Baleares, donde desarrolló una extensa trayectoria como profesor, formador y responsable de la Administración educativa, además de convertirse en una figura de referencia internacional en el ámbito del focusing y las relaciones humanas.

A lo largo de su carrera compaginó la docencia con importantes responsabilidades dentro de la conselleria de Educación del Govern. Fue jefe del Servicio de Formación del Profesorado, secretario general de la Conselleria y director del Institut de Formació Ramon Serra de Palma, desempeñando un papel destacado en la formación docente y en la gestión educativa de las islas.

Licenciado en Filología y Filosofía, Barceló se especializó en Dinámica de Grupos y Relaciones Humanas en el Center for Studies of the Person de La Jolla (California). Asimismo, obtuvo las certificaciones de Trainer-Certified Focusing Professional, Focusing Oriented Psychotherapist y Certifying Coordinator por The Focusing Institute, del que llegó a ser una de las principales referencias en España. También ejerció como coordinador nacional del Instituto Español de Focusing y presidió esta entidad, contribuyendo decisivamente a la difusión de esta disciplina.

Su labor divulgativa quedó reflejada en una amplia producción bibliográfica. Fue autor de Centrar-se en les persones, Crecer en Grupo, Entre Personas y La sabiduría interior, además de coautor del Manual práctico del focusing, de Eugene Gendlin, y del manual Coordinación de actividades infantiles y juveniles. Manual formativo.

La noticia de su fallecimiento ha suscitado numerosas muestras de pesar en el ámbito educativo. El sindicato STEI ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y personas cercanas de Barceló, recordando el trabajo compartido con él durante la pasada legislatura en la Conselleria de Educación, donde participaron en la negociación de acuerdos para la enseñanza pública y concertada.

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También la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha querido despedirse de quien ha definido como "maestro, filósofo y formador de referencia internacional". En un mensaje publicado en redes sociales ha recordado que Barceló ejerció como secretario general de la Conselleria de Educación y Universidad durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico y ha destacado que tuvo "la suerte de disfrutar de su sabiduría y de su calidad humana". Armengol ha asegurado además que deja "un legado inmenso entre sus compañeros y alumnos" y ha trasladado su pésame a familiares y amistades.

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