Lesiones en los ojos tras el eclipse: cómo acudir a Urgencias en Baleares

Quien sufra molestias en los ojos después del eclipse total del próximo 12 de agosto no debe acudir directamente al oftalmólogo. El IB-Salut ha diseñado un circuito asistencial específico para que los pacientes sean valorados primero en Atención Primaria o a través de InfoSalut Connecta y solo los casos con sospecha de lesiones graves sean derivados a los hospitales con especialistas de guardia. El objetivo es responder con rapidez a un posible aumento de consultas oftalmológicas sin saturar las Urgencias hospitalarias.

El dispositivo permanecerá activo desde el 12 hasta el 15 de agosto porque, a diferencia de otras lesiones, los daños provocados por mirar directamente al sol pueden no manifestarse de inmediato. Según explica el director asistencial del IB-Salut, Hermann Ribera, las lesiones en la retina suelen aparecer entre 24 y 48 horas después de la exposición y, en muchos casos, no producen dolor, lo que puede retrasar visita del paciente a la consulta.

El centro de salud, la primera puerta de entrada

Si una persona presenta síntomas como escozor, dolor ocular, visión borrosa o pérdida de agudeza visual tras el eclipse, la recomendación es llamar a InfoSalut Connecta o acudir a su centro de salud o PAC habitual. Allí serán los médicos de familia quienes realizarán la primera valoración y decidirán si el problema puede tratarse en Atención Primaria o requiere atención hospitalaria.

Los profesionales de Atención Primaria están preparados para diagnosticar y tratar las lesiones más leves de la córnea, conocidas como fotoqueratitis. Tal y como explica Ribera, para eso utilizan una prueba con fluoresceína que permite detectar el alcance de la lesión. En los casos leves, el tratamiento podrá realizarse desde el propio centro de salud mediante lágrimas artificiales, medidas para aliviar las molestias y seguimiento ambulatorio. Solo cuando existan lesiones importantes o sospecha de afectación de la retina se derivará al paciente al servicio hospitalario de Oftalmología.

Con este objetivo, todos los PAC y dispositivos de urgencias extrahospitalarias de Baleares contarán entre el 12 y el 15 de agosto con un segundo equipo de guardia formado por médicos y enfermeras de Atención Primaria, un refuerzo que forma parte del dispositivo especial diseñado para el eclipse.

Refuerzo de oftalmólogos en los hospitales

Los hospitales Son Espases y Son Llàtzer concentrarán el principal refuerzo oftalmológico. Ambos dispondrán de un oftalmólogo adjunto y un médico residente de presencia física durante las guardias entre los días 12 y 15 de agosto, con el fin de atender las posibles lesiones oculares que requieran valoración especializada.

En cambio, los hospitales de Inca y Manacor mantendrán un solo oftalmólogo localizado, es decir, disponible para acudir al hospital si los médicos de Urgencias consideran necesaria su intervención. En Menorca y en Ibiza el dispositivo no variará respecto al habitual, ya que los hospitales Mateu Orfila y Can Misses ya trabajan con especialistas localizados.

Según asegura Ribera, desde el IB-Salut se han asegurado de que haya huecos en las agendas de Oftalmología de Son Espases y Son Llàtzer en las mañanas posteriores al eclipse. Así, los pacientes que sean atendidos en Urgencias y necesiten seguimiento, podrían abandonar el hospital con la revisión ya programada para el día siguiente. La idea es evitar retrasos en el control de posibles lesiones retinianas.

Igualmente, pese al despliegue asistencial, Ribera pide tranquilidad. El responsable considera "poco probable" que se produzca un volumen elevado de lesiones oculares, aunque insiste en que el sistema sanitario "se ha preparado para un escenario de máxima demanda". Desde el IB-Salut recuerdan, en cualquier caso, que la mejor forma de evitar lesiones es observar el eclipse únicamente con gafas homologadas y evitar mirar al sol directamente o a través de cámaras, telescopios o teléfonos móviles sin los filtros de protección adecuados. Los menores de seis años, añade Ribera, no deberían observar el fenómeno directamente porque su retina es más vulnerable y resulta difícil garantizar que utilicen correctamente las gafas todo el tiempo.