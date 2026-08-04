Guerra sindical entre CCOO y UGT: se mantiene la huelga en el 'handling' Swissport del aeropuerto de Palma

La huelga convocada en Swissport para el aeropuerto de Palma vivió ayer un atípico episodio de confrontación sindical. Apenas unas horas después de que UGT anunciara la desconvocatoria de las movilizaciones tras alcanzar un acuerdo con la empresa, Comisiones Obreras (CCOO) salió al paso para desmentir esa información y aclarar que su convocatoria continúa vigente, al asegurar que el pacto alcanzado no afecta a los paros promovidos por este sindicato.

La confusión comenzó por la mañana, cuando el comité de empresa, donde UGT ostenta la mayoría, informó de la suspensión de la huelga indefinida prevista a partir del 4 de agosto después de lograr un acuerdo el pasado viernes día 31 en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (TAMIB) que, según el sindicato, recoge la totalidad de las mejoras laborales planteadas.

Sin embargo, por la tarde, Comisiones difundió un comunicado en el que desmintió la desconvocatoria de la huelga y sostuvo que las informaciones publicadas durante la jornada "no se corresponden con la realidad" en lo que respecta a la convocatoria promovida por este sindicato. La organización subrayó que el acuerdo alcanzado el pasado 31 de julio "corresponde a otra convocatoria de huelga" y, por tanto, no afecta a los paros convocados por CCOO.

El sindicato aseguró que mantiene las jornadas de huelga previstas para los días 4 y 8 de agosto, en horario de 7:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas, al considerar que la empresa sigue sin dar respuesta a las reivindicaciones que originaron el conflicto.

Comisiones sostuvo además que la reunión mantenida con la empresa el pasado 31 de julio no supuso "un intento real" de avanzar en la negociación y acusó a Swissport de aplazar las soluciones mediante futuras reuniones, estudios y comisiones, sin asumir compromisos concretos sobre los problemas que afectan a la plantilla. Entre sus principales reclamaciones figuran la aplicación íntegra de las tablas salariales del convenio sectorial, el abono del incremento salarial del 4,8 % con efectos retroactivos, la ampliación de jornada para el personal que lo solicite, mejoras en los complementos salariales y la adopción de medidas eficaces frente a las altas temperaturas.

Asimismo, el sindicato denunció una posible vulneración del derecho de huelga al considerar que los servicios mínimos fijados para determinados vuelos internacionales se estarían aplicando de forma indebida, al designarse, según sostiene, un número de trabajadores superior al estrictamente necesario. Esta situación, añadió, ya ha sido trasladada a sus servicios jurídicos para estudiar las actuaciones oportunas.

CCOO reiteró, no obstante, su disposición a seguir negociando para tratar de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto, siempre que, según subrayó, exista una voluntad real por parte de la empresa. Asimismo, reclamó la implicación de AENA, la Conselleria de Treball y del resto de administraciones competentes para favorecer una mediación que contribuya a desbloquear la situación y evite que el conflicto continúe afectando tanto a la plantilla como a los pasajeros. Mientras no se produzcan avances en esa negociación, insistió, Comisiones mantendrá las jornadas de huelga ya convocadas y no descarta ampliar el calendario de movilizaciones durante el mes de agosto.