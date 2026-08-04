El Govern balear pagará directamente las nóminas de las 'escoletes' concertadas desde 2027

El Govern prevé aprobar a finales de esta semana el decreto ley que permitirá mejorar las condiciones laborales de los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Entre las principales medidas figura la incorporación, a partir de enero de 2027, de los maestros y técnicos de los centros concertados al sistema de pago delegado de nóminas, además de la creación de un nuevo complemento salarial destinado a reducir las diferencias retributivas entre profesionales que desempeñan funciones similares.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, trasladó ayer el contenido de la futura norma a los representantes de la Xarxa 0-3 en una reunión en la que avanzó que el texto se elevará previsiblemente al Consell de Govern de finales de esta semana.

Según explicó ayer el Govern en un comunicado, el nuevo decreto completa el modelo de financiación del primer ciclo de Educación Infantil iniciado en 2023 y adapta la normativa a la situación actual de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten esta etapa educativa.

Una de las novedades más relevantes será la incorporación de los maestros y técnicos de Educación Infantil de los centros concertados al sistema de pago delegado de nóminas. De este modo, será la Administración la que asuma directamente el abono de los salarios, un modelo similar al que ya funciona en otras etapas educativas concertadas. En el caso de las cooperativas, el Govern prevé habilitar un sistema de pago directo del módulo íntegro.

La norma también contempla la creación de un complemento de concierto, una nueva partida destinada a mejorar las retribuciones de estos profesionales sin modificar su régimen laboral ni los convenios colectivos vigentes. Según la conselleria de Educación, este complemento permitirá reducir las diferencias salariales que existen entre trabajadores que realizan funciones equivalentes en centros financiados con fondos públicos.

Los nuevos complementos tendrán efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026 y se abonarán de forma proporcional a la jornada realizada. El Govern calcula que el conjunto de estas medidas supondrá una inversión de alrededor de tres millones de euros anuales.

En el encuentro con la Xarxa 0-3, Antoni Vera defendió que la iniciativa supone «un paso decisivo» para reconocer el trabajo de los profesionales del primer ciclo de Infantil y reforzar la calidad de esta etapa educativa. La Conselleria también aseguró que el decreto incorporará nuevos mecanismos de control y transparencia en la gestión de los fondos públicos y facilitará la adaptación administrativa de los centros al nuevo modelo.

Además, el conseller se comprometió a remitir esta misma semana a los representantes del sector una propuesta del futuro decreto de mínimos para el primer ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de que pueda entrar en vigor durante el curso 2027-2028.

Un decreto anunciado antes de tiempo

El anuncio llega pocos días después de la confusión que generó el propio Govern, que el pasado viernes distribuyó por error una nota de prensa en la que daba por aprobado el decreto pese a que todavía no había sido sometido al Consell de Govern.

El comunicado detallaba ya las principales medidas de la futura norma, incluido el pago delegado de nóminas y el nuevo complemento salarial. Incluso estaba prevista una comparecencia pública del conseller Antoni Vera para presentar el decreto, aunque finalmente fue suspendida al confirmarse que la iniciativa todavía no había recibido el visto bueno del Ejecutivo autonómico.

El Govern pidió a los medios que no tuvieran en cuenta la información remitida y explicó que el decreto había quedado aplazado para incorporar nuevas cuestiones al texto antes de su aprobación definitiva. La reunión mantenida este lunes con la Xarxa 0-3 supone ahora el primer paso antes de que el Consell de Govern apruebe previsiblemente la norma a finales de esta semana.