Educación cubre casi todas las plazas docentes en Baleares antes del inicio del curso: “Solo quedan 36 pendientes de adjudicación”

La Conselleria de Educación y Universidades de las Illes Balears ha anunciado que el 99% de las plazas docentes de los centros públicos ya están cubiertas de cara al curso 2026-2027. El conseller Antoni Vera ha presentado los resultados esta mañana en la Consellería y ha afirmado que “las plantillas ya están prácticamente completas”.

En total, más de 4.500 docentes han obtenido una plaza o han sido destinados durante los distintos procedimientos desarrollados este verano. De las 2.417 vacantes ofertadas para personal interino, se han adjudicado 2.381, lo que supone una cobertura del 98,4%.

Otra de las principales novedades ha sido la celebración, por primera vez, de un proceso de adjudicación de sustituciones durante el mes de julio. En esta primera convocatoria, se ofertaron 572 plazas y se cubrieron 448, un 78,3% del total. Según Vera, este adelanto “permitirá reducir la carga de adjudicaciones que tradicionalmente se concentraban a finales de agosto y principios de septiembre”, facilitando que los centros comiencen el curso con menos necesidades pendientes.

El conseller ha defendido que el adelanto de las oposiciones, una medida que generó debate cuando se anunció, ha permitido “acelerar la incorporación de los funcionarios en prácticas, avanzar todos los trámites administrativos y ofrecer una mayor estabilidad tanto a los centros como al profesorado”. Además, ha destacado que las oposiciones de este año registraron una participación récord, con 1.082 aspirantes frente a los 829 del año anterior.

No obstante, el conseller ha declarado que todavía quedan “36 plazas vacantes, 11 de las cuales en Mallorca”, por adjudicar en todo el archipiélago, concentradas principalmente en especialidades muy específicas como informática, economía, alemán, cultura clásica o instalaciones marinas.

Educación adelanta la adjudicación de sustituciones

Vera ha adelantado que el profesorado destinado fuera de su isla de residencia dispondrá de varias semanas para organizar el traslado antes del comienzo de las clases. El inicio de curso será el 10 de septiembre para todos los enseñamientos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato; y la semana del 22 de septiembre para formación profesional.

Asimismo, la Conselleria abrirá un nuevo proceso de adjudicación de sustituciones el próximo 28 de agosto y continuará realizando convocatorias ordinarias y urgentes cada semana para cubrir las bajas que puedan producirse durante el inicio del curso.