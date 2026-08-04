El crucero Explora III quiere plantar 180.000 ejemplares de posidonia en Baleares: "Si no lo cuidamos nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro"

El Explora III, el nuevo crucero de lujo del Grupo MSC, ha realizado su primera escala esta mañana en Palma. Tras su llegada a Mallorca, la MSC Foundation y la Asociación Vellmarí han celebrado un evento a bordo para presentar un nuevo programa de conservación marina centrado en la restauración de las praderas de Posidonia oceánica durante los próximos 3 años.

La capitana Serena Melani ha sido la encargada de dar la bienvenida a la jornada medioambiental en el crucero más grande de la marca. "Es un honor estar aquí, en Palma. Es nuestra primera parada desde la inauguración el pasado 2 de agosto en Barcelona. Este barco es de todos vosotros", ha apuntado la italiana.

Tras las palabras de Melani, la moderadora de la charla sobre la relevancia de la planta submarina predominante del mediterraneo Sofía Basterra ha invitado a la mesa redonda a Manuel San Félix, fundador de la asociación Vellmarí; Cristina Ozores, cofundadora y directora de Educación de la Asociación Vellmarí; Daniela Picco, directora ejecutiva de la MSC Foundation; y Salud Deudero, directora del Centro Oceanográfico de las Islas Baleares.

Imagen de la mesa redonda. / @turismeGOIB

El primero en tomar la palabra ha sido San Félix. El fundador de la asociación Vellmarí ha comentado: "Durante los años, todos hemos buscado el confort, el vivir mejor y es normal, es muy humano. No obstante, hemos descuidado la atención a los que ocurría a nuestro alrededor. Hemos dejado una huella con mucho impacto". Asimismo, ha asegurado que "el camino es la ciencia", por ello, el propósito del proyecto es plantar y supervisar entre 170.000 y 180.000 plantas de Posidonia oceánica, restaurar otros 20.000 metros cuadrados de hábitat, empezando en la Playa de Talamanca, Ibiza.

Por otra parte, Deudero ha acercado a los presentes la relevancia de la planta marina dentro del ecosistema: "La posidonia proporciona oxígeno al mar. Esta planta supone el hogar de muchos peces y cangrejos. Además, uno de los puntos más importantes es que amortigua el efecto del oleaje en las costas, ya que estamos en un escenario en donde el cambio climático provocará estar sometidos a eventos más extremos. Si no lo cuidamos nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro".

Ozores ha intervenido para explicar el compromiso de la asociación Vellmarí con los más pequeños: "Llevamos aproximadamente 20 años intentando transmitir ese valor que tiene el mar para nosotros. No empiezan los proyectos que enseñamos solamente con plantar posidonia en todos los sitios. La educación es una de las herramientas que tenemos para ir hacia una gran transformación y hacer un cambio".

Asimismo, la directora de Educación de la Asociación Vellmarí ha afirmado que contará con la participación de unos 6.000 alumnos de 30 colegios y centros educativos. Además de contar con la participación de unos 600 voluntarios y ofrecer formación a 28 educadores y 24 centros de buceo.

Las características del Explora III

El EXPLORA III es el tercer buque de la flota de Explora Journeys y el primero de la compañía propulsado por gas natural licuado (GNL). El barco incorpora tecnología orientada a reducir su impacto ambiental. Su capacidad para operar con GNL permitirá, en el futuro, utilizar combustibles renovables como el bio-GNL y el GNL sintético a medida que estén disponibles. Además, dispone de conexión a la red eléctrica terrestre, lo que permite apagar sus motores mientras permanece atracado en aquellos puertos que cuentan con esta infraestructura, reduciendo así las emisiones directas en puerto y contribuyendo a mejorar la calidad del aire local.

El barco, que puede transportar 900 pasajeros, cuenta con siete restaurantes y trece bares y lounges, tanto interiores como exteriores, concebidos para ofrecer un ambiente cosmopolita y sofisticado. Otro de sus elementos destacados son sus amplias cubiertas exteriores, que proporcionan más espacio por huésped, favoreciendo una experiencia centrada en el descanso y el contacto con el entorno.

Finalmente, el nuevo buque tiene un papel estratégico en la expansión internacional de la compañía. Tras su temporada inaugural en el Mediterráneo, está previsto que navegue por el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá y el Caribe, además de contribuir a la ampliación de la oferta de itinerarios hacia Alaska y Asia a partir de 2027.