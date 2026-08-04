El conseller de Turismo replica a los manifestantes del 26J: "No podemos hacer políticas de fuegos artificiales"

"Nosotros hemos tomado medidas para limitar el turismo, no para desbocarlo como hizo el gobierno pasado durante los ocho años de mandato", estas han sido las palabras de descargo del conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, en respuesta a las medidas exigidas esta mañana al Govern por parte de Terraferida y el GOB en relación a la masificación turística.

Durante el acto de presentación del Explora III, el nuevo crucero de lujo del grupo MSC, el conseller ha atendido a los medios para contestar a las recientes solicitudes de carácter inmediato por parte del GOB y Terraferida. Bauzà ha asegurado respetarlas, pero se ha mantenido firme defendiendo las decisiones tomadas durante la legislatura de Prohens.

"Una cosa es hacer solicitudes y otra gobernar"

"Hoy en día, no se da una plaza turística si no se da de baja otra. También hemos prohibido crear plazas turísticas en viviendas plurifamiliares y hemos aumentado las sanciones a la oferta ilegal. Por lo tanto, todas estas son medidas legislativas que limitan la actividad turística", ha expuesto Bauzà. Para ensalzar su alegato, el exalcalde de Montuïri ha atacado al Govern anterior: "Nosotros hemos tomado medidas para limitar el turismo, no para desbocarlo como hizo el gobierno pasado durante los ocho años de mandato. Abrieron 115.000 plazas turísticas nuevas, un 25% de la oferta legal actual, y no pusieron fin a ninguna oferta ilegal".

Asimismo, Bauzà ha confirmado que "desde el primer momento tomaron nota" y por ello han reducido la presencia turística en Mallorca con otras leyes como la reducción del número de cruceristas que pueden acceder a las islas durante los meses de verano. "Una cosa es hacer solicitudes y otra gobernar. Estas demandas que suponen un decrecimiento significa responsabilidad patrimonial. Muchas veces estamos acostumbrados a que todos reclamen por sus derechos, pero estas plazas turísticas conllevan un derecho y si alguien las quiere revocar, lo que debe hacer es pagar", ha sentenciado el conseller.

Finalmente, el político ha endurecido su mensaje: "No podemos hacer políticas de fuegos artificiales. Si derogamos licencias, significará conducir a la comunidad autónoma hacia un endeudamiento y nuestra manera de actuar no nos lo permite".

Las solicitudes de Terraferida y el GOB

Tras la manifestación del pasado 26 de julio, las entidades Terraferida y el GOB realizaron un decálogo de propuestas dirigido al Govern. Esta mañana, lo han ampliado con otras cinco medidas para frenar la presión turística, urbanística y ambiental.

La primera nueva medida que han expuesto es el poner fin al alquiler turístico y recuperar las viviendas para uso residencial a precios asequibles. Exijen que estas medidas vayan acompañadas de una reducción progresiva de la oferta de alquileres turísticos hasta su prohibición total en todas sus formas y una reducción del número de plazas de forma progresiva, mediante la no renovación y la extinción de las licencias.

Por otra parte, desean poner fin a la urbanización de los terrenos rurales mediante la prohibición de nuevas promociones residenciales en terrenos rústicos y decretar una moratoria inmediata sobre la construcción de nuevas piscinas.

En tercer lugar, han subrayado como necesario derogar la Ley Ómnibus y el resto de leyes que "han servido para desmantelar las medidas de protección medioambiental y favorecer la urbanización del territorio".

Otra de las medidas solicitadas ha sido la detención de las nuevas obras previstas en el Plan de Carreteras y promover un impulso de la red de transportes públicos a través de la mejora de la red de autobuses y la recuperación y ampliación de los carriles reservados para autobuses y vehículos de transporte colectivo (VAO), entre otros.

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Por último, han pedido que se refuerce la infraestructura verde de los municipios mediante la creación de nuevos espacios verdes, la ampliación de las zonas públicas arboladas y la implantación de una red de refugios climáticos "para preparar a los pueblos y ciudades ante las olas de calor cada vez más extremas".