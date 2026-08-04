Baleares necesita 200 bolsas de sangre diarias y llama a reforzar las donaciones durante el verano

Baleares necesita recoger 200 bolsas de sangre efectivas al día para garantizar la actividad asistencial y mantener unas reservas de alrededor de 1.000 bolsas, una cifra que en estos momentos se sitúa en torno a las 700 unidades debido al descenso habitual de las donaciones durante el verano. Este ha sido el principal mensaje trasladado este martes por la consellera de Salut, Manuela García, y la gerente de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, Rosa Maria Tarragó, durante la visita que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha realizado a la sede de la entidad.

García ha recordado que la sangre "es un elemento que no somos capaces de producir todavía" y que su disponibilidad "va a depender exclusivamente de la solidaridad humana", por lo que ha insistido en la necesidad de que Baleares siga siendo autosuficiente para atender las necesidades tanto de la sanidad pública como de la privada. La consellera ha explicado que cada jornada se utilizan unas 200 bolsas de sangre, a las que se suma una reserva estratégica de alrededor de 1.000 unidades para hacer frente a posibles emergencias, como accidentes con múltiples víctimas. "Lo que no queremos es quedarnos sin reservas", ha señalado.

Por su parte, la gerente del Banc de Sang ha explicado que el objetivo es conseguir 200 bolsas efectivas cada día, aunque el número de personas que acuden a donar no siempre coincide con el de donaciones válidas, ya que todos los voluntarios pasan previamente una valoración médica para garantizar su seguridad y la del receptor. Como ejemplo, ha indicado que este lunes acudieron 201 personas a donar, aunque finalmente solo se obtuvieron alrededor de 170 bolsas, por lo que la cifra continúa por debajo del objetivo diario.

La mayor parte de la sangre se destina a pacientes oncológicos

García ha detallado que aproximadamente el 60 % de la sangre donada se utiliza para pacientes que reciben tratamientos oncológicos o padecen enfermedades hematológicas. Ha explicado que una persona con leucemia puede llegar a necesitar alrededor de 100 bolsas de plaquetas durante su tratamiento, una cantidad que aumenta si debe someterse a un trasplante de médula ósea.

Otro 30 % de las donaciones se destina a intervenciones quirúrgicas, tanto programadas como urgentes; un 2 % se emplea en ginecología y obstetricia, principalmente en hemorragias posparto, y un 3 % en pacientes pediátricos.

Llamamiento a nuevos donantes

Tanto la consellera como la gerente han animado a la población a donar sangre durante los meses de verano, cuando las reservas suelen disminuir por las vacaciones. La gerente ha recordado que pueden donar las personas de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos, buen estado de salud y correctamente hidratadas. También ha señalado que, aunque actualmente conviene reforzar especialmente las reservas de los grupos O positivo y O negativo, "todos son necesarios".

García ha incidido en que donar sangre supone apenas "diez minutitos" y ha recordado que "con cada bolsa de sangre que dones vas a poder salvar tres vidas".

García niega una situación de saturación en las Urgencias

Al término de la visita, la consellera también ha respondido a las críticas del sindicato Satse sobre una supuesta saturación de las Urgencias hospitalarias durante el verano. García ha asegurado que la situación es de "absoluta normalidad" y ha afirmado que el volumen de pacientes es similar al de otros veranos. Además, ha explicado que el Govern había previsto un refuerzo estival de profesionales de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y que ya se ha incorporado el 92 % de las enfermeras previstas.

Asimismo, ha destacado que este verano es el año en el que menos camas hospitalarias se han cerrado en Baleares y ha recordado que el sistema sanitario atiende actualmente a unas 40.000 tarjetas sanitarias más que al inicio de la legislatura.

Respecto a los datos difundidos por Satse sobre una media de 35 pacientes pendientes de ingreso en Urgencias, García ha considerado que esa cifra "no supone ningún tipo de presión para un hospital" y ha reiterado que "la situación de todos los hospitales de Baleares es de absoluta normalidad para el periodo en que nos encontramos".