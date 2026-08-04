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Armengol se muestra "consternada" por la muerte de 17 migrantes al sur de Mallorca y reclama una respuesta coordinada

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación políti

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación políti / Gustavo Valiente - Europa Press

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EP

Palma

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha mostrado este martes "consternada" por la muerte de 17 personas migrantes que viajaban en una patera rumbo a Mallorca y ha reclamado una respuesta coordinada.

En un mensaje en redes sociales, Armengol ha reivindicado que el drama en el Mediterráneo merece una respuesta "coordinada, conjunta y serena" por parte de los países de la Unión Europea y para frenar los discursos extremistas y de enfrentamiento".

"Mis pensamientos están ahora mismo con las familias de las víctimas, que las vieron partir de su país con la esperanza de encontrar una vida mejor, y ahora deben sufrir la incertidumbre y el dolor de esperar noticias suyas", ha añadido.

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La expresidenta del Govern ha agradecido la labor del personal de Salvamento Marítimo y del resto del operativo de rescate y atención sanitaria a los supervivientes.

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