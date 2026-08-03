Urgencias dentales en Mallorca: descubre dónde tendrás atención inmediata

Una buena salud dentales imprescindible para nuestra calidad de vida. Hablar, sonreír o comer son acciones cotidianas que precisan del buen estado de nuestra dentadura para que podamos llevarlas a cabo de forma cómoda y segura.

Es por esto que, cuando se produce una urgencia dental, es de especial importancia poder contar con una clínica dental en Mallorca de confianza que nos atienda de forma rápida y profesional para que podamos retomar cuanto antes nuestro día a día.

El equipo de profesionales de Clínicas Udemax atiende cualquier urgencia dental. / Cristina Ortega

Clínicas Udemax atiende todas las urgencias dentales

Clínicas Udemax ofrece atención ante una urgencia dental en Mallorca, ya que su equipo de profesionales altamente cualificados responde de forma eficaz.

«En Clínicas Udemax atendemos urgencias siempre», afirma el doctor Emilio Martínez-Almoyna, codirector médico de Clínicas Udemax.

Cualquier persona que acuda a alguna de las tres clínicas Udemax en Palma tendrá la seguridad de ser atendida con celeridad: «Entendemos que una urgencia tiene que ser prioritaria, ya que nuestros pacientes no deben esperar ni un momento ante cualquier duda o urgencia que les pueda ocurrir», subraya el doctor Martínez-Almoyna.

En las tres clínicas Udemax en Palma cualquier urgencia es atendida con celeridad / Udemax

Profesionales preparados ante cualquier emergencia dental

Ante una urgencia dental, la mejor opción es contactar con alguna de las tres clínicas que Udemax tiene en Palma, ya que siempre está disponible un equipo de profesionales especializados para atender cualquier situación que surja y ofrecer la mejor solución.

Algunas de las consultas de urgencia más habituales que se dan en Clínicas Udemax suelen ser dolor intenso, infección aguda, problemas con las muelas del juicio, fracturas dentales, aftas bucales y sangrado de encías.

Otro motivo que hace necesaria la atención son las fracturas dentales, que pueden producirse como resultado de caídas y accidentes.

Fracturas dentales, dolor o inflamación son algunas de las consultas más habituales. / Udemax

Imprevistos con prótesis u ortodoncia

Las personas que siguen tratamientos con prótesis u ortodoncia deben acudir de urgencia ante cualquier incidencia, como la fractura de una funda o unos brackets despegados.

Por otro lado, precisan atención inmediata situaciones como las siguientes:

Sangrado posquirúrgico. Cuando el sangrado provocado por la extracción de un diente se prolonga durante más tiempo de lo habitual, es necesario revisar por qué sucede.

Luxación mandibular. Debido a una excesiva apertura bucal o a un impacto, puede haber daños en la articulación temporomandibular (ATM).

Se aconseja acudir de urgencia a Clínicas Udemax en caso de fractura de una funda o brackets despegados. / Udemax

Infecciones dentales que requieren atención inmediata

Ante la aparición de alguna de estas infecciones dentales, es necesario acudir a la consulta.

Pericoronaritis. Es una inflamación de la encía, acompañada por una infección, que se produce generalmente con la erupción de un molar, sobre todo de las muelas del juicio. Gingivitis o periodontitis. Es la inflamación de las encías que destruye los tejidos que soportan los dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y el hueso alveolar. Produce inflamación de las encías y provoca, en ocasiones, sangrado, mal aliento o dolor de encías. Es necesario un tratamiento inmediato con antibióticos y un tratamiento de limpieza específico. Flemón. Es una infección de los tejidos blandos y puede estar acompañada por la aparición de pus. Pulpitis. Es la inflamación de la pulpa dentaria, que, al no disponer de suficiente espacio para inflamarse, provoca un dolor intenso. Las causas más habituales son las caries dentales o los traumatismos. Aftas bucales. Son las conocidas úlceras o llagas que aparecen en el tejido mucoso —interior de las mejillas, base de las encías, velo del paladar, lengua e interior de los labios—. Son muy dolorosas y suelen durar una semana.

Clínicas Udemax ofrece atención ante una urgencia dental en Mallorca. / Udemax

Tres clínicas Udemax en Palma para atender urgencias

Para más información, puedes pedir cita en www.clinicasudemax.com, llamar al 971 767 521 o enviar un mensaje de WhatsApp al 607 833 629.

Clínicas Udemax en Palma de Mallorca

Clínica Udemax: especialistas en implantes dentales de última generación.

Consultas Externas Hospital Juaneda Miramar. 07011 Palma.

Clínica Emardental: especialistas en implantes dentales inmediatos.

C/ Alfons el Magnànim, 2. 07004 Palma.

Clínica Arcdental: especialistas en ortodoncia y odontopediatría.

C/ Sevilla, 8. 07013 Palma.

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